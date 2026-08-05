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Evenimentul „Roagă-te și crede!” la Mănăstirea Izbuc

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Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 05 August 2026

La începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, duminică, 2 august, la Mănăstirea Izbuc din județul Bihor au avut loc mai multe evenimente liturgice și culturale. Rânduiala slujbelor a început de la ora 7:00, cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ieromonahi, preoți și ierodiaconi, sub protia arhimandritului Mihail Tărău, starețul mănăstirii. De la ora 10:00, a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu.

Ziua a fost înfrumuseţată printr-un moment cultural-artistic susținut de artista clujeană Georgiana Lobonț, împreună cu invitații și colaboratorii săi, între care și Grupul vocal „Sfântul Ierarh Nectarie” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea.

 Pentru al doilea an consecutiv, sub îndemnul creștin „Roagă-te și crede!”, artista Georgiana Lobonț a oferit un recital de pricesne, împodobit cu evlavie și trăire autentică, în Postul Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Izbuc. A fost un concert dedicat Sfintei Fecioare Maria, pe care și protagonista concertului, așa cum a mărturisit, o are drept ocrotitoare și povățuitoare. 

Mii de pelerini veniți din țară și din străinătate au participat la această manifestare duhovnicească, încărcată de emoție sfântă. Evenimentul s-a încheiat prin binecuvântarea credincioşilor cu apă sfințită din Izvorul Maicii Domnului, aducător de bucurie și mângâiere pentru toți cei care îl caută cu credință, și prin ungerea cu untdelemn sfințit. Totodată, fiecare participant a primit câte un pachet cu bucate tradiționale, pregătite cu dragoste și osteneală de către obștea mănăstirii, ca semn de binecuvântare și comuniune. 

 

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