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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri ​Concurs de toacă la Parohia Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud

​Concurs de toacă la Parohia Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud

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Data: 05 August 2026

Parohia Ortodoxă Chiuza, în colaborare cu protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, organizează cea de‑a V‑a ediție a Concursului Național de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor” și a Festivalului Prieteniei, un eveniment de suflet dedicat copiilor și tinerilor de toate vârstele.

În 16 august 2026, Chiuza va deveni, pentru o zi, locul în care tradiția, credința și bucuria copilăriei se întâlnesc într‑o adevărată sărbătoare a comunității. Toți copiii și tinerii indiferent de vârstă sunt așteptați să se înscrie la activitățile organizate, la numărul de telefon: 0764.028.781 (preot paroh Iancu Buda).

 

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