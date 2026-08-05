În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, 5 august, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și‑a cinstit în mod special ocrotitorul. Sfânta Liturghie de
Concurs de toacă la Parohia Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud
Parohia Ortodoxă Chiuza, în colaborare cu protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, organizează cea de‑a V‑a ediție a Concursului Național de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor” și a Festivalului Prieteniei, un eveniment de suflet dedicat copiilor și tinerilor de toate vârstele.
În 16 august 2026, Chiuza va deveni, pentru o zi, locul în care tradiția, credința și bucuria copilăriei se întâlnesc într‑o adevărată sărbătoare a comunității. Toți copiii și tinerii indiferent de vârstă sunt așteptați să se înscrie la activitățile organizate, la numărul de telefon: 0764.028.781 (preot paroh Iancu Buda).