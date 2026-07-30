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Program special de rugăciune în perioada postului la Catedrala Patriarhală

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 30 Iulie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului, care în acest an începe de vineri, 31 iulie, ne pregătește pentru marea sărbătoare a mutării din această lume a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Perioada duhovnicească de înfrânare și de pregătire a credincioșilor ortodocși pentru întâmpinarea acestui praznic este și una de intensificare a rugăciunii personale și comunitare.

În acest sens, la Catedrala Patriarhală din București, programul liturgic obișnuit va fi îmbogățit, în anumite zile, prin săvârșirea slujbei Paraclisului Maicii Domnului. Această slujbă va fi oficiată la finalul Vecerniei cu Litie din zilele de 1, 2 4, 5, 6, 7, 8 și 10 august.

Slujba Vecerniei este săvârșită zilnic la Catedrala Patriarhală, începând cu ora 16:00. 

 

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