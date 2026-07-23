Sfințirea noului iconostas și binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Popteleac, Sălaj

La sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Popteleac, Protopopiatul Jibou, cu prilejul sfințirii noului iconostas al bisericii parohiale și al binecuvântării capelei mortuare din localitate.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită după sfinţirea noului iconostas, în biserica parohială cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, iar în cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Benedict a vorbit despre viața Sfântului Proroc Ilie şi a subliniat că adevărata putere nu se vede în izbânzile din afară, ci în omul care Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima și învață să-I asculte glasul. Ierarhul a evidențiat că Sfântul Proroc Ilie și-a dus până la capăt misiunea cu aceeași dăruire cu care o începuse, încredințându-i prorocului Elisei lucrarea primită de la Dumnezeu: „Sfântul Proroc Ilie a avut conștiința chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu, dar și conștiința că misiunea sa se încheie. Nu el este Mântuitorul lumii, ci este cel care L-a prevestit pe Mântuitorul lumii, pe Domnul Hristos, prin chipul și prin misiunea sa. De aceea, tot ceea ce a primit de la Dumnezeu a transmis ca moștenire ucenicului său Elisei. Învățăm de la Sfântul Proroc Ilie să fim cu toată inima în slujirea lui Dumnezeu și să ne bazăm nu pe noi înșine, ci pe El. Bucuria întâlnirii cu Dumnezeu nu se află în triumf, ci în starea de așezare înaintea Lui și în descoperirea prezenței Sale în inimă. În felul acesta, ne vom bucura de prezența Lui constantă în viața noastră, iar la plecarea din această lume, de intrarea în Împărăția lui Dumnezeu”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni.

Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată până în prezent, părintele paroh Paul-Sergiu Chețe a fost hirotesit iconom, iar binefăcătorii, în frunte cu Gheorghe-Dorin Tripon, primarul comunei Gârbou, au primit diplome de apreciere.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit slujba de binecuvântare a capelei mortuare din localitate, ridicată cu sprijinul Primăriei Comunei Gârbou.