Tineri dâmboviţeni la locuri de rugăciune din Eparhia Bucureştilor

Data: 30 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, un grup de tineri din cadrul Parohiei Eroilor din Târgoviște, coordonați de pr. Silviu Marius Sima, a participat marți, 28 iulie, la o activitate cu caracter duhovnicesc și recreativ în Arhiepiscopia Bucureştilor, menită să contribuie la aprofundarea vieții spirituale și la consolidarea comuniunii dintre membrii comunității parohiale.

Programul a debutat la Mănăstirea Ghighiu, judeţul Prahova, unde tinerii au participat la Sfânta Liturghie, alăturându‑se obștii monahale prin intonarea cântărilor bisericești și trăind bucuria comuniunii liturgice și a rugăciunii. Totodată, aceștia s‑au închinat la icoana Maicii Domnului „Siriaca”, petrecând momente de reculegere și de folos duhovnicesc.

Activitatea a continuat la Mănăstirea Zamfira, unde tinerii au vizitat așezământul monahal și au intonat cântări religioase.

Partea recreativă a zilei s‑a desfășurat la salina Slănic Prahova, unde tinerii au participat la diferite activități, menite să încurajeze spiritul de echipă, cooperarea și buna dispoziție.

Ultimul popas a fost la barajul Paltinu, unde participanții au petrecut câteva ore în mijlocul naturii. Programul a cuprins un foc de tabără, momente muzicale susținute la chitară și prin interpretare vocală, precum și activități sportive, toate acestea constituind un frumos prilej de dialog, apropiere sufletească și întărire a legăturilor de prietenie.

Prin această activitate, tinerii Parohiei Eroilor au avut prilejul de a îmbina participarea la viața liturgică a Bisericii cu recreerea și comuniunea frățească, într‑un cadru care a favorizat creșterea lor duhovnicească, dezvoltarea spiritului de comuniune și întărirea relațiilor de prietenie, evidențiind rolul formativ al acestor inițiative și contribuția lor la dinamizarea vieții comunității parohiale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.