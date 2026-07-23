Sfinţirea unui paraclis închinat Sfântului Proroc Ilie

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost prezent duminică, 19 iulie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Gârliște, Protopopiatul Reșița, judeţul Caraş‑Severin. Ierarhul a sfințit un paraclis închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ce a fost ridicat de comunitatea din acest sat, lângă ansamblul morilor de apă de la marginea localității, la intrarea în spectaculoasa Rezervație Naturală Cheile Gârliștei. Părintele Episcop a sfinţit paraclisul, după care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La final, un tânăr din comunitate a interpretat câteva pricesne și cântece patriotice la nai. Au participat autorități județene și locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și numeroși credincioși din Gârliște și din localitățile învecinate.

„Credincioșii de aici se bucură să aibă pe lângă biserica parohială veche de 200 de ani și un loc de rugăciune, aici, în celălalt capăt al satului, lângă morile care s‑au așezat cu sute de ani înainte pe această vale frumoasă a Gârliștei. Foarte mulți credincioși au venit de departe sau de aproape, pentru că a fost ca un hram de mănăstire. Sfântul Ilie ocrotește foarte multe mănăstiri, schituri și biserici din Banat și astăzi am simțit că Sfântul Ilie s‑a rugat pentru noi și împreună cu noi”, a afirmat Părintele Episcop Lucian.

Pentru ridicarea și amenajarea acestui paraclis, Preasfințitul Părinte Lucian a oferit diplome de recunoștință Adunării parohiale din Gârliște, precum și pictoriței Rita Aldea, cea care a înfrumusețat paraclisul cu pictură. Ziua de sărbătoare a marcat și 200 de ani de la ridicarea bisericii din Gârliște, ce se împlinesc în acest an.