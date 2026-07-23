Popas de slujire la Mănăstirea „Sfântul Ilie”‑Dobrița din județul Gorj

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie luni, 20 iulie, la Mănăstirea „Sfântul Ilie”‑Dobrița, județul Gorj, cu ocazia hramului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează mitropoliaolteniei.ro.

Din soborul de slujitori au făcut parte părintele arhim. Ioachim Pârvulescu, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi starețul Mănăstirii Lainici; părintele Marian Mărăcine, protoiereu al Protopopiatului Târgu‑Jiu Nord, precum și alți slujitori. La slujbă a participat şi obştea mănăstirii, condusă de maica stareţă Emanuela Vancea.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a evidențiat rolul fundamental al Sfântului Proroc Ilie în istoria mântuirii: „În Biserica noastră îl cinstim astăzi pe Sfântul Proroc Ilie, înger în trup și temei al prorocilor, cel care a întreținut darul profeției în Israel, un exemplu pentru toți iudeii. În timpul său, la conducerea poporului iudeu era regele Ahab, care era căsătorit cu Izabela, femeie de alt neam şi de altă religie. Ea a adus și cultul idolatriei zeului Baal în rândul poporului iudeu, dar Sfântul Ilie i‑a mustrat pentru această nelegiuire, pentru lăcomia lor, fapt pentru care regii au căutat să îl omoare. De aceea, Sfântul Ilie este chemat de Dumnezeu, este împlinitorul cuvântului Tatălui Ceresc, este omul drept care îi va îndrepta pe iudei. El îi ajută pe iudei să Îl înduplece pe Dumnezeu să aducă ploaie după o secetă cumplită de trei ani și șase luni, arătând oamenilor că prin credință se ajunge la mila Tatălui. Când mulți oameni mureau de foame, Sfântul Ilie a fost hrănit de Milostivul Dumnezeu, Cel Care trimitea un corb să îi ducă mâncarea celui care se nevoia în numele Lui. Tot Sfântul Ilie primește mâncare de la o femeie văduvă, fapt pentru care el îi înmulțește darul acesteia și, totodată, îi ridică din moarte fiul, când Dumnezeu trimite sufletul în trupul celui decedat, spre bucuria mamei sale. Sfântul Ilie săvârșește această minune într‑un mod profetic, înaintea activității pământești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi, amintim de momentul în care Sfântul Ilie îi arată pe preoții și adepții zeului Baal cât de nelegiuiți sunt în idolatria lor. Dumnezeu primește jertfa Sfântului Ilie, arătând încă o dată puterea Sa celor orbiți de idolatrie. El este chemat la ceruri de Dumnezeu într‑un car de foc, în slavă, în fața ucenicului său Elisei. Sfântul Ilie este în Împărăția lui Dumnezeu, dar vine de fiecare dată când îl chemăm în rugăciune. El este împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, alături de Care a venit la Schimbarea la Față, de aceea noi îl cinstim cu această evlavie mare. El face parte din lumea veche, a iudeilor, și din lumea cea nouă, cea împlinită prin jertfa și învierea Domnului Hristos”.

În cele din urmă, ierarhul i‑a felicitat pe toți credincioșii care poartă numele Ilie sau derivate ale acestuia: „Să îl rugăm pe Sfântul Ilie să mijlocească la Dumnezeu pentru viața noastră, fiind sfătuitorul celor risipiți, învățătorul celor care au uitat de credință, pentru că el ne amintește de datoria noastră de a‑L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi de sărbătoare și îi felicităm pe toți cei care poartă numele Sfântului Ilie”.