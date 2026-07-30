La Catedrala istorică din Arad a avut loc astăzi, 30 iulie, pomenirea Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veşnice. În locul unde arhiereul a slujit în mod obişnuit în fiecare duminică şi sărbătoare, credincioşii au participat la Sfânta Liturghie arhierească şi la slujba Parastasului oficiată de un sobor de ierarhi români.n Arad a avut loc ieri, 30 iulie, pomenirea Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veşnice. În locul unde arhiereul a slujit în mod
Ziua Imnului Național la Arad
Miercuri, 29 iulie, în Piața Catedralei din municipiul Arad a avut loc ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, organizată cu participarea autorităților locale, a reprezentanților instituțiilor publice și a militarilor.
Programul a debutat cu întâmpinarea persoanei oficiale și salutul Drapelului de Luptă, urmate de un ceremonial religios oficiat de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cu un sobor de preoți. Ierarhul a vorbit despre însemnătatea zilei naționale, înțelesul și semnificația textului, subliniind totodată și datoria tuturor de a cinsti cele două sărbători, adică a drapelului și a imnului național.
În continuare au fost susținute alocuțiuni privind istoricul și semnificația Zilei Imnului Național, după care întreaga asistență a intonat Imnul Național al României. Ceremonia s‑a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.
Ziua Imnului Național este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, „Deșteaptă‑te, române!” a fost cântat pentru prima dată în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în timpul Revoluției pașoptiste. Textul, scris de Andrei Mureșanu pe o melodie atribuită lui Anton Pann, a devenit simbol al unității și al luptei pentru libertate. Adoptat oficial ca imn național după 1989, „Deșteaptă‑te, române!” este astăzi un reper identitar pentru toți românii.