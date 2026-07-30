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Ziua Imnului Național la Arad

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Un articol de: Protos. Iustin Popovici - 30 Iulie 2026

Miercuri, 29 iulie, în Piața Catedralei din municipiul Arad a avut loc ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, organizată cu participarea autorităților locale, a reprezentanților instituțiilor publice și a militarilor.

Programul a debutat cu întâmpinarea persoanei oficiale și salutul Drapelului de Luptă, urmate de un ceremonial religios oficiat de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, dimpreună cu un sobor de preoți. Ierarhul a vorbit despre însemnătatea zilei naționale, înțelesul și semnificația textului, subliniind totodată și datoria tuturor de a cinsti cele două sărbători, adică a drapelului și a imnului național.

În continuare au fost susținute alocuțiuni privind istoricul și semnificația Zilei Imnului Național, după care întreaga asistență a intonat Imnul Național al României. Ceremonia s‑a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.

Ziua Imnului Național este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, „Deșteaptă‑te, române!” a fost cântat pentru prima dată în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în timpul Revoluției pașoptiste. Textul, scris de Andrei Mureșanu pe o melodie atribuită lui Anton Pann, a devenit simbol al unității și al luptei pentru libertate. Adoptat oficial ca imn național după 1989, „Deșteaptă‑te, române!” este astăzi un reper identitar pentru toți românii.

 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Imnului National  -   Catedrala Arhiepiscopală din Arad  -   Timotei, Arhiepiscopul Aradului
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