Volum aniversar inedit dedicat Patriarhului României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul ­Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit ­împlinirea vârstei de 75 de ani miercuri, 22 iulie, prin rugăciune. După slujba de Te Deum săvârșită în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a Centrului cultural-misionar „Familia” al Patriarhiei Române, a avut loc un moment festiv în cadrul căruia părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier ­patriarhal și directorul Editurilor Patriarhiei Române, a prezentat o apariție-surpriză, albumul aniversar „«Păstorul cel bun». Volum aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață”.

Prezentarea acestui album dedicat Întâi­stătătorului Bisericii noastre a avut loc la finalul momentului festiv petrecut în lă­cașul de rugăciune. Mai întâi, părintele consilier patriarhal Sorin-Vasile Tancău a vorbit despre hotărârea care a stat la baza reali­zării albumului și despre etapele elaborării acestuia: „În calitate de ostenitor al Editurilor Patriarhiei Române, mi-a revenit bucuria de a prezenta o surpriză editorială care a fost pregătită la acest ceas aniversar. Este vorba despre un album numit „«Păstorul cel bun». Volum aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață”. A fost un proiect-surpriză la care s-a lucrat în taină, timp de șase luni, sub îndrumarea directă a unui comitet editorial. Albumul s-a născut la propunerea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, care a întrebat Editurile Patriarhiei Române dacă pregătesc ceva special pentru aniversarea Prea­fericirii Voastre. I-am propus ca, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și Prea­sfințitul Părinte Paisie Sinaitul, să constituie un comitet editorial care să prezinte firescul vieții Preafericirii Voastre”.

Totodată, a expus câteva elemente de seamă ale conținutului său, ilustrând mesajul central al volumului printr-un citat aflat la finalul acestuia: „Pe lângă articolele privind copilăria, familia și anii de școală, pe care le-am ob­ținut, după caz, cu ușurință sau cu dificultate, am invitat, pen­tru a fi întru totul o surpriză editorială, unele persoane care nu au făcut parte din comitete editoriale de la București. Este vorba despre persoane care vă cunosc foarte bine: părintele Vasile Muntean de la Lugoj, părintele Ionel Popescu de la Timi­șoara, părintele Ioan Sauca de la Geneva şi părintele Vasile Iorgulescu de la Strasbourg. Fiecare dintre ei a venit cu amintiri deosebite despre Prea­fericirea Voastră. (...) Cred că cea mai sintetică frază a acestui album aparține acad. Ioan-Aurel Pop și este exprimată la finalul albumului: «Ca să devină un desăvârșit teolog, Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel a studiat la cele mai înalte școli din țară și din Europa, dar s-a născut în apusul României, în Transilvania-Banat.

A păstorit îndelung ca Mitropolit, în răsăritul ei, Moldova, și a ajuns pe cea mai de sus treaptă a ierarhiei de la Bu­cu­rești, la miazăzi, în vechea Țară Românească. Marele ierarh poartă astfel în sine unitatea pământului românesc, pe care o înțelege deopotrivă cu mintea și cu sufletul»”.

De asemenea, părintele Sorin Tancău a evi­dențiat aportul ostenitorilor Adminis­trației Patriarhale și ai Administrației eparhiale a Arhi­episcopiei Bucu­reștilor în realizarea albumului: „Am intitulat deschiderea edi­torială: «Prea­fericitul Părinte ­Daniel - ctitorul Bisericii noastre». În album, un capitol cu totul apar­te, semnat de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, este dedicat celei mai mari realizări a Bisericii Ortodoxe Române - aș îndrăzni să spun - din toate timpurile, anume Catedrala Națio­nală. Foarte mulți dintre părinții consilieri patriarhali și eparhiali au avut un aport la realizarea acestui album și sunt foarte bucuros pentru sprijinul lor. Tot­odată, îi mul­țumesc părintelui Nicolae Dascălu pentru un excelent articol, o sinteză a activită­ților de la Iași, din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Partea legislativă a fost asigurată de părintele vicar Ionuț-Gabriel Corduneanu și de părintele George Gri­goriță, iar învăță­mântul, de părintele Nicușor Beldiman. Părintele arhimandrit Augustin Coman și părintele Ion Dragomir au documentat vizitele externe și interne ale Preafericirii Sale. Părintele Nicolae Crângașu completează cu date tehnice articolul despre Catedrala Națională. Părintele Ște­fan Zară ne-a oferit, de asemenea, un material amplu despre acti­vitățile pe care Arhiepiscopia Bucureștilor le-a desfă­șurat în vremea păstoririi Preafericirii Voastre. Le mulțu­mesc tuturor, precum și «Ziarului ­Lumina» și Agenției de știri ­BASILICA pentru fondul ilustra­tiv. Noutatea acestui album o reprezintă ilus­tra­ția pe care autorii care v-au cunoscut au pus-o la îndemâna Editurilor Patriarhiei Române. Ne-am propus să nu fie un album repetitiv cu cel de la împlinirea vârstei de 70 de ani sau de la serbarea anilor de Patriarhat, atunci când am realizat alte volume aniversare, și ne-am dat seama că este din ce în ce mai greu să elaborăm un album aniversar, însă nădăjduiesc că această noutate editorială și-a atins scopul”.

În încheierea evenimentului, coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române i-a oferit Părintelui Patriarh Daniel primul exemplar al lucrării: „Nădăjduiesc să primiți acest volum aniversar ca pe un dar pe care noi, cei din Administrația Patriarhală, împreună cu cei din Administrația Arhi­episcopiei Bucureștilor, vi-l oferim cu mare drag și cu nădejde de mântuire. Să trăiți întru mulți ani, Preafericirea Voastră!”

Albumul „«Păstorul cel bun». Volum aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 75 de ani de viață” a văzut lumina tiparului la Editura BASILICA a Patriarhiei ­Române.