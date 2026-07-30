Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „Cursa talentelor” în județul Călărași

„Cursa talentelor” în județul Călărași

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Stefan Cătălin Niță - 30 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Fundația „Preoteasa Elena” a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Prozanic, judeţul Călăraşi, a organizat, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” - Vasilați, a treia ediție a concursului „Cursa talentelor”. Acesta a fost destinat exclusiv copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 20 de ani din comuna Vasilați, fiind organizat pe următoarele secțiuni: muzică, dans, poezie, desen, pictură, teatru, sport, comunicare, prezentare și alte aptitudini.

Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17:00, Parcul Tineretului din comuna Vasilați a găzduit concursul la care au participat 30 de copii și tineri din comunitate. Prin talentul și pasiunea lor, demonstrate în domenii precum muzica, dansul, comunicarea, prezentarea, pictura, desenul și poezia, concurenții au reușit să impresioneze atât publicul spectator, cât și pe cei 12 membri ai juriului. Juriul a fost alcătuit din preoți, profesori și reprezentanți desemnați de organizatori, cu experiență în domenii precum muzica, literatura, științele, arta populară și arta spectacolului.

Concursul a fost completat de recitaluri extraordinare de muzică tradițională românească, momentul artistic fiind deschis de Grupul de copii și tineret „Preoteasa Elena”, urmat de evoluțiile îndrăgiților interpreți ai cântecului popular românesc Elena Baltoș și Ion Ioniță.

Gala laureaților va avea loc duminică, 27 septembrie 2026.

 

Citeşte mai multe despre:   concurs
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Pomenirea arhiereului Emilian Nica la Catedrala istorică din Arad Știri
    Pomenirea arhiereului Emilian Nica la Catedrala istorică din Arad

    La Catedrala istorică din Arad a avut loc astăzi, 30 iulie, pomenirea Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veşnice. În locul unde arhiereul a slujit în mod obişnuit în fiecare duminică şi sărbătoare, credincioşii au participat la Sfânta Liturghie arhierească şi la slujba Parastasului oficiată de un sobor de ierarhi români.n Arad a avut loc ieri, 30 iulie, pomenirea Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veşnice. În locul unde arhiereul a slujit în mod

    30 Iul, 2026
  • Ziua Imnului Național la Arad Știri
    Ziua Imnului Național la Arad

    Miercuri, 29 iulie, în Piața Catedralei din municipiul Arad a avut loc ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, organizată cu participarea autorităților locale, a reprezentanților instituțiilor pu

    30 Iul, 2026
TOP 6 Știri