„Cursa talentelor” în județul Călărași

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Fundația „Preoteasa Elena” a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Prozanic, judeţul Călăraşi, a organizat, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” - Vasilați, a treia ediție a concursului „Cursa talentelor”. Acesta a fost destinat exclusiv copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 20 de ani din comuna Vasilați, fiind organizat pe următoarele secțiuni: muzică, dans, poezie, desen, pictură, teatru, sport, comunicare, prezentare și alte aptitudini.

Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17:00, Parcul Tineretului din comuna Vasilați a găzduit concursul la care au participat 30 de copii și tineri din comunitate. Prin talentul și pasiunea lor, demonstrate în domenii precum muzica, dansul, comunicarea, prezentarea, pictura, desenul și poezia, concurenții au reușit să impresioneze atât publicul spectator, cât și pe cei 12 membri ai juriului. Juriul a fost alcătuit din preoți, profesori și reprezentanți desemnați de organizatori, cu experiență în domenii precum muzica, literatura, științele, arta populară și arta spectacolului.

Concursul a fost completat de recitaluri extraordinare de muzică tradițională românească, momentul artistic fiind deschis de Grupul de copii și tineret „Preoteasa Elena”, urmat de evoluțiile îndrăgiților interpreți ai cântecului popular românesc Elena Baltoș și Ion Ioniță.

Gala laureaților va avea loc duminică, 27 septembrie 2026.