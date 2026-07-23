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Hramul Mănăstirii Piscul Negru din judeţul Argeş

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Data: 23 Iulie 2026

Mănăstirea Piscul Negru, judeţul Argeş, închinată Sfântului Proroc Ilie, a îmbrăcat luni, 20 iulie, haine de sărbătoare. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii mănăstirii mutați la Domnul, precum și pentru toți cei care au murit în timpul construirii Transfăgărășanului. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a evidențiat jertfa și sacrificiul celor care au lucrat la construirea Transfăgărășanului. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viața și mărturisirea de credință a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, subliniind râvna sa pentru Dumnezeu, puterea rugăciunii și exemplul de statornicie pe care îl oferă tuturor credincioșilor.

Cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Paltinul, Mănăstirea Piscul Negru poartă numele locului în care a fost zidită, la aproximativ 1.200 de metri altitudine, pe spectaculosul drum. Așezată într‑o poiană pitorească, la poalele Masivului Lespezi, mănăstirea este ocrotită de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul și reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale și turistice ale acestei zone. Piatra de temelie a noii biserici a fost așezată în anul 1993 de către ierarhul locului, care a urmărit îndeaproape desfășurarea lucrărilor de construire până la finalizare. Biserica a fost ridicată prin contribuția directă a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Întregul ansamblu monahal a fost conceput ca un loc de rugăciune, liniște și popas duhovnicesc pentru credincioși și pentru toți cei care străbat drumul ce unește Ardealul cu sudul României prin Transfăgărășan, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

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