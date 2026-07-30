Pomenirea arhiereului Emilian Nica la Catedrala istorică din Arad

Data: 30 Iulie 2026

La Catedrala istorică din Arad a avut loc astăzi, 30 iulie, pomenirea Preasfinţitului Părinte Emilian Crişanul, la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veşnice. În locul unde arhiereul a slujit în mod obişnuit în fiecare duminică şi sărbătoare, credincioşii au participat la Sfânta Liturghie arhierească şi la slujba Parastasului oficiată de un sobor de ierarhi români.

Arhiereul Emilian Nica a fost pomenit la 40 de zile de la mutarea la Domnul de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, din care au făcut parte: PS Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei; PS Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi PS Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. Numeroşi credincioşi arădeni au participat la slujbă şi s-au rugat pentru sufletul celui care a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit un cuvânt despre slujirea ierarhului trecut la Domnul.

„Astăzi, în mod special, celui care a plecat dintre noi acum 40 de zile se cuvine să urmăm rânduiala bisericească şi să îi facem pomenirea cuvenită. Biserica are această rânduială tocmai pentru a chezăşui moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu pentru care toţi ne ostenim în timpul unei vieţi în care căutăm să arătăm tot ceea ce este bun în sufletul nostru şi să îndepărtăm orice ispită. Iată, avem drept pildă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, care a îndeplinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte. A slujit şi în Arhiepiscopia Râmnicului şi, de asemenea, în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. A împlinit totdeauna rânduielile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în ţara noastră, care este temeiul pentru multe altele, Mănăstirea Neamţ. Acolo şi‑a făcut ucenicia deplină. Dorinţa lui a fost să fie înmormântat acolo, alături de ceilalţi care i‑au premers şi au reprezentat cu cinste generaţia sa, foşti dascăli ai seminarului teologic, monahi cu mare renume. Ne-a fost apropiat tuturor şi şi-a împlinit cu prisosinţă îndatoririle vlădiceşti. Suntem în Catedrala istorică a Aradului pentru că aceasta i‑a fost încredinţată spre slujire, iar credincioşii de aici îl cinstesc mult şi de aceea am împlinit şi slujbele legate de rânduiala înmormântării arhiereilor tot în această catedrală, dar îl pomenim în toate bisericile Eparhiei Aradului şi acolo unde şi-a împlinit slujba”, a spus Arhiepiscopul Aradului.