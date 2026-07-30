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Ziua Imnului Național la Tulcea

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Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 30 Iulie 2026

Cu prilejul Zilei Imnului Național al României, în Piața Tricolorului din municipiul Tulcea au avut loc, în 29 iulie 2026, manifestările oficiale dedicate acestui important moment din calendarul național. La începutul ceremoniei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat slujba de Te Deum, înălțând rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român și cerând pace, unitate și binecuvântare pentru țară și pentru toți cei care îi slujesc cu devotament.

Au fost rostite, apoi, alocuțiuni dedicate semnificației istorice și identitare a Imnului Național de către reprezentanții Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Consiliului Județean Tulcea și Primăriei Municipiului Tulcea, care au evidențiat importanța păstrării valorilor naționale și a respectului față de simbolurile statului român.

Au fost prezenţi la ceremonie şi reprezentanți ai instituțiilor din cadrul Garnizoanei Tulcea, ai Forțelor Navale, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea, alături de reprezentanți ai autorităților publice şi instituțiilor locale, precum și de cetățeni.

 

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