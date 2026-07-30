Sărbătoare la Zalău, de Ziua Imnului Național al României

Pe platoul central din municipiul Zalău a avut loc miercuri, 29 iulie, ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, organizată de Instituția Prefectului - Județul Sălaj. La eveniment au participat oficialități, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a rostit o rugăciune de binecuvântare şi a arătat că sărbătorirea Imnului Național reprezintă un prilej de recunoștință față de generațiile care au apărat identitatea creștină și națională a poporului român, dar și o chemare la asumarea responsabilității pentru viitor.

Prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, a adresat celor prezenți un cuvânt în care a evidențiat semnificația Zilei Imnului Național și locul pe care „Deșteaptă‑te, române!” îl ocupă în conștiința și identitatea poporului român. Istoricul Marin Pop, din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, a susținut un moment evocator dedicat apariției și evoluției Imnului Național. Manifestarea s‑a încheiat cu defilarea militarilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și a efectivelor structurilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în acordurile fanfarei.