O nouă ediție a taberei „Comorile Satului” în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în eparhia ocrotită de Sfântul Ioan cel Nou a debutat cea de‑a șasea ediție a proiectului „Comorile Satului”, organizat prin Fundația „Dosoftei Mitropolitul” și Departamentul Activități de Tineret ATOS și Tabere al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

Inițiativa își propune să ofere copiilor și tinerilor repere autentice de viață, promovând credința, responsabilitatea, respectul, dragostea față de familie, neam și țară, precum și valorile culturii și tradițiilor locale. Potrivit organizatorilor, proiectul urmărește formarea armonioasă a participanților prin activități educative, culturale și duhovnicești.

Ediția din acest an valorifică experiența acumulată în cele cinci veri de desfășurare a taberei, perioadă în care aproximativ 4.400 de copii și tineri din Bucovina au luat parte la activitățile proiectului. Înaintea începerii seriilor din această vară, voluntarii au participat, în luna iunie, la un program de formare teoretică și practică dedicat lucrului cu copiii și adolescenții și organizării activităților specifice taberelor.

Primele serii din acest an au debutat la 28 iulie, în parohiile Iacobeni și Gura Solcii, păstorite de părinții Ilie Paicu și Constantin Bailău. Timp de trei zile, copiii, tinerii și voluntarii participă la un program care îmbină formarea spirituală cu activitățile recreative și educative. Agenda taberei cuprinde ateliere de cunoaștere și autocunoaștere, activități de consolidare a spiritului de echipă, jocuri sportive, cateheze, ateliere de creație, pictură și modelaj, vânători de comori, momente de rugăciune și tradiționalul foc de tabără, toate încununate de participarea la Sfânta Liturghie.

În perioada următoare, tabăra va ajunge în mai multe comunități din județul Suceava, între care Mănăstirea Humorului, Boura, Vicovu de Sus, Gura Humorului, Soloneț, Stroiești, Boroaia Vale și Rădăuți. Fiecare serie se desfășoară pe parcursul a trei zile și este adaptată vârstei participanților, reunind activități catehetice, educative, culturale, artistice, sportive și recreative.

Arhidiaconul Paul Vlăduț Lungu, consilier al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață, a precizat că proiectul se desfășoară în perioada 1 iulie - 25 octombrie 2026 și include atât pregătirea voluntarilor și organizarea taberelor, cât și activitățile de evaluare și valorificare a rezultatelor acestei ediții.