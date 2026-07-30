Binecuvântare arhierească pentru copii și tineri din taberele de vară

În prima zi a Taberei de vară „Comoara străbunilor”, desfășurată în perioada 27 iulie - 1 august, la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz‑Băi, cei 55 de copii participanți, cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, l‑au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Tabăra este organizată de Protopopiatul Beclean și coordonată de prezbitera Cătălina Dragoș, împreună cu preoții Călin Motogna și Daniel Olari. Ierarhul le‑a adresat copiilor un cuvânt de binecuvântare și de învățătură şi le‑a vorbit despre adevăratele comori ale vieții, arătând că acestea nu constau în bunuri materiale, ci în credința în Dumnezeu, în dragostea față de aproapele și în bogăția sufletului. La finalul întâlnirii, ierarhul le‑a oferit daruri participanților.

Marți, 28 iulie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s‑a aflat în mijlocul adolescenților participanți la tabăra de vară cu tema „Cu Domnul suntem arhitecții propriului viitor”, organizată de Protopopiatul Cluj I, în perioada 27 iulie - 1 august, la Baza de pregătire pentru prim ajutor și intervenție în situații de urgență a Crucii Roșii din localitatea Valea Ierii. Sub coordonarea părintelui protopop Dan Hognogi și a Antoniei Hognogi, alături de o echipă de voluntari, cei 56 de tineri descoperă, în inima Munților Apuseni, bucuria adolescenței în Hristos. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le‑a vorbit adolescenţilor despre importanța rugăciunii și a faptelor bune, arătând că adevărata libertate se găsește în Hristos. În continuare, a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia au fost oferite exemple din Sfânta Scriptură și din viețile sfinților. Tinerii au pregătit un scurt moment artistic, iar la final ierarhul le‑a oferit daruri și i‑a binecuvântat.

În după‑amiaza aceleiași zile, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i‑a vizitat și pe cei 65 de adolescenți participanți la Tabăra Națională organizată de Asociația „Oastea Domnului”, desfășurată în perioada 27-31 iulie, sub coordonarea părintelui Claudiu Melean, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Alexandru” din Cluj‑Napoca. Întâlnirea a început cu un cuvânt duhovnicesc rostit de ierarh, după care participanții au avut prilejul să dialogheze cu ierarhul, adresându‑i întrebări și împărtășindu‑i din preocupările și experiențele lor. Tinerii au interpretat pricesne, iar la final Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le‑a oferit daruri și i‑a binecuvântat.