Aniversare în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” - Harrow, Londra

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit duminică, 2 august, Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Harrow (Londra 11), înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, parohia a sărbătorit şi un an de la înființare.

La Sfânta Liturghie arhierească şi la momentul aniversar al Parohiei „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” - Harrow a participat și Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și numeroși credincioși din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 9‑a după Rusalii, evidențiind că furtuna de pe mare nu este altceva decât imaginea încercărilor prin care trece fiecare om, corabia fiind chipul Bisericii care ne conduce spre Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, făcând o paralelă cu misiunea parohiei nou‑înființate, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a punctat că primul an din viața unei parohii poate fi asemănat cu începutul unei călătorii pe mare: nu este lipsit de provocări, dar dacă comunitatea rămâne unită în jurul Sfintei Liturghii, rugăciunii și iubirii frățești, Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care călăuzește corabia Bisericii spre limanul mântuirii.

La finalul slujbei, părintele paroh Aurel Sandu Nicolaescu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au sprijinit dezvoltarea acestei comunități tinere. Totodată, ambasadoarea Laura Popescu și‑a exprimat aprecierea pentru dezvoltarea pe care a cunoscut‑o într‑un timp atât de scurt această parohie. Chiriarhul a mulțumit pentru frumoasele cuvinte și a lăudat colaborarea instituțională dintre această eparhie românească din diasporă și ambasadă, precum și rodnica lucrare a părintelui paroh Aurel Sandu Nicolaescu și a părintelui coslujitor Ionel Munteanu.