Vacanță în pridvorul bisericii la Galați

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, marți, 4 august, Cercul misionar nr. 2 din cadrul Protoieriei Galați a organizat proiectul „Vacanță în pridvorul bisericii”. Evenimentul s‑a desfășurat la Centrul de zi al Asociației „Sfântul Antonie cel Mare”, din incinta Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” din Galați. La activități au participat aproximativ 100 de copii, atât beneficiari ai Centrului de zi, cât și copii din parohiile arondate Cercului misionar nr. 2. Manifestarea a debutat în biserică prin rugăciune și printr‑un cuvânt de învățătură adresat celor mici de preoții însoțitori. Copiii au recitat poezii, au interpretat cântece religioase şi au realizat semne de carte, mici cărticele de rugăciune, desene și imagini religioase, iar în cadrul atelierului de pictură au făcut icoane ale sfinților.

Desfășurate sub genericul „Eu spun una, tu spui multe”, jocurile le‑au oferit copiilor prilejul de a învăța despre credință, rugăciune și valorile creștine într‑un mod atractiv, dezvoltându‑le spiritul de echipă și comunicarea.

„Activitățile desfășurate au avut tematici diverse, toate fiind izvor de informații utile pentru copii. De la cateheza susținută de preoții parohi până la atelierele tematice și jocurile interactive, fiecare moment a contribuit la dezvoltarea cunoștințelor religioase, a spiritului de colaborare și a bucuriei de a învăța împreună”, a declarat Luminița Ghibea, instructor de educație.

La final, copiii au servit masa și au primit daruri în semn de apreciere pentru implicare.