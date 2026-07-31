Peste 100 de tineri au plecat în pelerinajul sfinților nemțeni

În jur de 110 tineri ieșeni, studenți și elevi, au pornit vineri, 31 iulie, într‑un pelerinaj spre Mănăstirea Ceahlău - Neamț, pentru a participa la slujbele închinate sfinților nemțeni. Prima oprire a pelerinilor va fi la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, unde vor lua parte la sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț (5 august).

Încă de la primele ore ale dimineții, tinerii pelerini au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Iași de către un sobor de slujitori, urmând ca, mai apoi, să își înceapă urcușul duhovnicesc spre Muntele Ceahlău.

Sub genericul „Pe urmele sfinților nemțeni”, tinerii vor parcurge zilnic, pe jos, aproximativ 35 de kilometri. În fiecare dimineață, pelerinii vor participa la Sfânta Liturghie, apoi vor citi câte o catismă în fiecare biserică aflată pe traseu, iar seara vor fi cazați la parohiile pe unde vor trece.

Arhimandritul Nicodim Petre, consilierul Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, le‑a vorbit tinerilor despre sensul duhovnicesc al pelerinajului, îndemnându‑i ca, dincolo de drumul parcurs și de locurile pe care le vor întâlni, să păstreze în centrul acestei experiențe rugăciunea și apropierea de Dumnezeu: „Pelerinajul este o întâlnire cu oameni, cu locuri și, mai ales, cu Dumnezeu. Scopul nostru nu este să ajungem pe vârful Ceahlăului sau la Mănăstirea Neamț, la hramul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, sau în alte locuri, ci scopul final al vieții omului este unirea cu Hristos. De aceea, în pelerinaj, să nu uităm lucrul acesta și, de asemenea, să nu uităm rugăciunea inimii. Pentru că acesta a fost gândul inițial, în 2014, când am inițiat pelerinajul: ca pe tot traseul acesta de 200 de kilometri să ne rugăm: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑mă!», «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑mă!», «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑mă!»”

Aflat la cea de‑a XII‑a ediție, pelerinajul sfinților nemțeni este organizat de către Departamentul misiune pentru tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Pelerinii vor parcurge la pas aproximativ 350 de kilometri către Mănăstirea Neamț, Taborul românesc, Munții Ceahlău și culmile Sihlei, cu plecare din Iași, Botoșani, Piatra-Neamț și Pipirig, în total fiind aproximativ 200 de participanți.

Vor fi parcurse patru trasee, astfel: