Popas de slujire în parohia buzoiană Vadu Sorești

Credincioșii Parohiei Vadu Sorești din comuna Zărnești, județul Buzău, l-au avut în mijlocul lor duminică, 26 iulie, pe Înalt­prea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Din soborul slujitorilor au făcut parte pr. Costin-Constantin Drăgan, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache, protoiereu al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. Cristian Vieru, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Ion-Cristi Codreanu şi alţi clerici. Omilia din Duminica a 8-a după Rusalii a fost rostită de ierarhul Buzăului și Vrancei, care a evidențiat faptul că minunea înmulțirii celor cinci pâini și a doi pești (Matei 14, 14-22) descoperă atât purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni, cât și puterea credinței lucrătoare prin rugăciune și post. Totodată, Înalt­preasfinția Sa a explicat că minunea înmulțirii pâinilor prefigurează Sfânta Euharistie, prin care Hristos Se oferă credincioșilor ca „Pâinea cea vie, Care S-a coborât din cer” (Ioan 6, 51), spre dobândirea vieții veșnice. În acest context, chiriarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să participe cu evlavie la Sfânta Liturghie și să se apropie cu vrednicie de Sfânta Împărtășanie, izvorul comuniunii cu Dumnezeu și al mântuirii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.