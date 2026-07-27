Duminica a 8-a după Rusalii la Mănăstirea Frățilești‑Sudiți

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, s‑a aflat, în Duminica a 8‑a după Rusalii, 26 iulie, la Mănăstirea Frățilești‑Sudiți din județul Ialomița, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Din soborul slujitorilor care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele arhimandrit Rafail Mîț, vicar eparhial, preoții consilieri eparhiali, precum și alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale, se arată pe site‑ul sfesc.ro.

În omilia rostită, Episcopul Sloboziei și Călărașilor le‑a vorbit credincioșilor despre pericopa evanghelică în care este relatată minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, arătând că: „Hristos binecuvântează puținul oferit cu credință și îl transformă în belșug pentru toți. Această minune ne învață să avem încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să fim milostivi față de aproapele nostru. Așa cum mulțimea a fost hrănită de Mântuitorul, tot astfel sufletele noastre se hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și din Sfânta Euharistie, izvorul adevăratei vieți”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.