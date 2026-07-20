A început pelerinajul la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, s‑a aflat în Duminica a 7‑a după Rusalii, 19 iulie, în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului, înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi. Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale, părintele Dragoș‑Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial, precum și alți preoți și diaconi.

În omilia rostită, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a evidențiat că Evanghelia Duminicii a 7‑a după Rusalii ne arată că Dumnezeu răspunde credinței sincere, iar întâlnirea cu Hristos aduce vindecare, nădejde și întărire sufletească: „Evanghelia Duminicii a 7‑a după Rusalii ne descoperă puterea credinței vii și lucrarea vindecătoare a lui Hristos în viața tuturor celor care Îl caută cu inimă sinceră și smerită. Minunile săvârșite de Mântuitorul sunt mărturia iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de oameni și ne cheamă să ne întărim credința, să stăruim în rugăciune și să mărturisim Evanghelia prin fapte de iubire, milostenie și bunătate. Să privim cu aceeași încredere pe care au avut‑o cei doi orbi vindecați către Hristos, având convingerea că El ascultă rugăciunea celor care Îl cheamă cu credință și nădejde. Dumnezeu nu rămâne niciodată indiferent la suferința omului, ci răspunde întotdeauna credinței statornice și inimii care se deschide lucrării harului Său”.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a evidențiat importanța cinstirii Maicii Domnului și binecuvântarea deosebită pe care o reprezintă prezența Icoanei Maicii Domnului Portărița, adusă de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos cu prilejul hramului: „Primirea Icoanei Maicii Domnului Portărița în mijlocul mănăstirii noastre este un dar de mare preț și un prilej de întărire duhovnicească pentru toți credincioșii. Venită de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, această icoană ne amintește de ocrotirea neîncetată a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu asupra celor care o cheamă cu credință în ajutor. Maica Domnului este poarta prin care ne apropiem de Hristos, iar Portărița simbolizează tocmai această chemare la rugăciune, pocăință și împăcare cu Dumnezeu. Fiecare închinare înaintea sfintei icoane este o mărturisire a nădejdii noastre că Maica Domnului ne ocrotește, ne călăuzește și ne întărește în toate încercările vieții”.

Credincioșii au binecuvântarea ca, în perioada 19‑22 iulie, să se închine Icoanei Maicii Domnului Portărița, precum și sfintelor moaște ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, aflate în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator din Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman.

În ziua de 22 iulie, mănăstirea își va cinsti hramul de vară, închinat Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, ocrotitoarea așezământului monahal. Programul liturgic va începe la ora 9:00 cu săvârșirea Acatistului Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească.