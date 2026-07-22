Rugăciune către Sfânta Maria Magdalena la Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, și‑a sărbătorit miercuri, 22 iulie, hramul de vară, închinat Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, reunind numeroși credincioși și pelerini din întreaga țară. Momentul a fost marcat în acest an de aducerea unei copii a Icoanei Maicii Domnului „Portărița” de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, Grecia, sporind atmosfera de rugăciune și evlavie.

Începând cu 19 iulie, credincioșii s‑au putut închina Icoanei Maicii Domnului „Portărița”, așezată alături de racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, păstrată în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.

Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte arhim. Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator; arhim. Sosipatru Pitoulias, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Veria; arhim. Grigorie Maja, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Veria; părintele consilier eparhial Dragoș Ciprian Vîrșescu, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Galaction a reliefat virtuțile Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, arătând că fidelitatea, curajul și dragostea ei față de Hristos au făcut‑o martoră a Pătimirilor Domnului și cea dintâi vestitoare a Învierii: „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, bucurându‑se de milostivirea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind tămăduită și izbăvită de chinuirea demonilor, a rămas aproape de Mântuitorul Hristos până la sfârșitul vieții Sale pământești. După tămăduirea sa de către Iisus Hristos, Sfânta Mironosiță, împreună cu alte femei care primiseră binefaceri de la Domnul, alături de Sfinții Apostoli, L‑a urmat pe Mântuitorul. Această dragoste a sa față de Hristos se dovedește a fi fost mai puternică decât dragostea celor mai apropiați ai Săi, chiar decât a Sfinților Apostoli. Dacă aceștia, cu excepția Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, L‑au părăsit pe Mântuitorul Hristos în timpul chinurilor răstignirii Sale pe Cruce și ale morții Sale, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a rămas alături de El. Mai mult decât atât, după ce a trecut ziua sâmbetei, în zorii celei dintâi zile a săptămânii, Sfânta Mironosiță Maria Magdalena s‑a grăbit să vină la mormânt, la locul unde fusese așezat trupul Mântuitorului Iisus Hristos, răstignit și mort pe Cruce. Toată această râvnă și toată această dragoste a Sfintei Mironosițe față de Mântuitorul au învrednicit‑o de mari daruri din partea Domnului. De aceea, astăzi, la ziua de prăznuire a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, se cuvine ca și noi, luând aminte la faptele vieții sale, să‑i urmăm credința, ca și noi să rămânem în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos. La ziua sa de prăznuire, să ne arătăm recunoștința și cinstirea față de sfinți, ca ei să vadă la noi dorința de a‑i imita în sfințenia vieții, dorința de a‑i urma în împlinirea faptelor credinței, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul și mântuirea noastră sufletească. (…) Să devenim și noi, de astăzi înainte, asemenea Sfintei Mironosițe, apostoli și propovăduitori ai Mântuitorului și ai învățăturii Sale sfinte și mântuitoare, în primul rând prin faptele vieții noastre, care să fie creștinești și plăcute lui Dumnezeu, iar în al doilea rând prin cuvântul pe care îl rostim, prin care mărturisim credința noastră și Îl propovăduim și noi pe Iisus Hristos”.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a Icoanei „Portărița”, subliniind că este un semn al ocrotirii și al mijlocirii Maicii Domnului pentru cei care se apropie de ea cu credință: „Icoana Maicii Domnului «Portărița» este o mărturie vie a iubirii și ocrotirii pe care Născătoarea de Dumnezeu le revarsă asupra celor care se apropie de ea cu credință și smerenie. Ea ne învață că adevărata apropiere de Dumnezeu se dobândește prin rugăciune, pocăință și ascultare de voia Sa. Ori de câte ori ne plecăm genunchii înaintea acestei sfinte icoane, suntem chemați să ne înnoim viața și să ne punem întreaga nădejde în mila lui Dumnezeu. Prin mijlocirea Maicii Domnului, credincioșii află mângâiere în încercări, întărire în credință și nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu”.

La finalul slujbei, ierarhul i‑a oferit lui Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Județean Teleorman, în semn de apreciere și recunoștință pentru sprijinul acordat Mănăstirii Pantocrator de‑a lungul timpului, o icoană cu chipul Maicii Domnului.