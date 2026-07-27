Rugăciune şi îndemnuri pentru credincioşii din Galaţi

În Duminica a 8-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al acestui lăcaş de închinare. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor, consemnată în Evanghelia după Sfântul Matei la capitolul 14, îndemnând pe credincioşii prezenţi să se preocupe în primul rând de suflet şi apoi de cele necesare traiului.

Ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre minunea înmulțirii pâinilor și legătura ei directă cu Taina Sfintei Împărtășanii, arătând cum micul gest de dăruire al unui copil devine simbolul generozității și al comuniunii creștine. De asemenea, a subliniat că prin frângerea pâinii și împărtășirea credincioșilor - mai ales a celor mici -, puținul oferit cu credință lui Dumnezeu se transformă într-un izvor de har și iubire neîmpuținată. „În iubirea Ta milostivă pentru noi toți, Doamne, dăruiește-ne prin har răbdare, să Te putem asculta, auzi și împlini cuvântul Evangheliei, care se înmulțește prin rugăciunea și râvna Sfinților Apostoli, precum Sfântul Andrei, care vede un copil în fața a peste 5.000 de bărbați, singurul purtând cele cinci pâinișoare de orz și doi pești. Copilul i le-a dăruit Sfântului Andrei, iar Sfântul Andrei, Mântuitorului. Mântuitorul le-a ridicat către Tatăl, iar apoi darul copilului, în fața mulțimii înfometate, dar îndestulate de cuvântul lui Dumnezeu, devine Pâinea de Sus, pe care Domnul o înalță, o binecuvântează și o frânge. Frângerea pâinii este taina comuniunii și a înmulțirii dragostei noastre, precum Domnul Se arată în cele cinci prescuri mici care hrănesc, în Sfântul Potir, mulțimile de creștini, iar prescura Maicii Domnului, ca o mamă cerească, prin anaforă, ne unește pe toți”, a spus ierarhul.

La momentul cuvenit, mai mulţi copii prezenţi la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţia Sa i-a binecuvântat pe toți cei prezenți la slujbă.