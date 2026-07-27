Fonduri europene nerambursabile pentru restaurarea Mănăstirii Suzana

La sediul Consiliului Județean Prahova a avut loc marţi, 14 iulie 2026, semnarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, condusă de directorul general Liviu-Gabriel Mușat, în beneficiul Mănăstirii Suzana din comuna Măneciu, județul Prahova.

În baza acestui contract, așezământul monahal a anunțat demararea implementării proiectului „Restaurare, consolidare și punerea în valoare a ansamblului Mănăstirii Suzana - județul Prahova”, finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 40 de luni, în intervalul 8 iulie 2026 - 31 octombrie 2029, iar valoarea totală a acestuia se ridică la suma de 7.110.308,42 euro, din care finanțarea nerambursabilă de 7.081.952,58 euro este asigurată de la bugetul Uniunii Europene (5.899.266,50 euro) și de la bugetul național (1.041.047,03 euro), contribuția beneficiarului fiind de 169.994,88 euro.

Proiectul are ca obiectiv general protejarea, restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a ansamblului Mănăstirii Suzana, monument istoric de importanță națională, în vederea conservării patrimoniului cultural, consolidării identității culturale și religioase, creșterii atractivității turistice și culturale a comunei Măneciu și a județului Prahova, precum și stimulării dezvoltării economice durabile și echilibrate a regiunii Sud-Muntenia prin integrarea obiectivului restaurat în circuitul turistic și cultural și asigurarea transmiterii valorilor sale către generațiile viitoare.

„Considerăm că semnarea contractului de finanțare a fost un moment istoric, începutul unei bune colaborări, precum și o șansă oferită de Agenția pentru Dezvoltare Regională patrimoniului cultural prin restaurarea și punerea în valoare a ansamblului mănăstiresc. Fără aceste fonduri de coeziune de la Uniunea Europeană, n-am fi putut demara proiecte de asemenea anvergură și calitate. Mulțumim ADR pentru sprijinul și pentru interesul arătat, fiindcă au atras aproximativ 145 de milioane de euro. Proiectul nostru cuprinde restaurarea bisericii mari a mănăstirii, cu hramul istoric «Sfântul Ierarh Nicolae», restaurarea muzeului și restaurarea unei alte clădiri ce cuprinde un laborator de carte veche, de patrimoniu”, ne-a transmis maica stareță Teofana Popescu.

Mănăstirea Suzana a fost întemeiată în anul 1740. Întregul ansamblu este monument istoric de categoria A și reprezintă arta țărănească specifică Văii Teleajenului. Biserica „Sfântul Nicolae” este cel de-al treilea lăcaș al așezământului, fiind construită în 1880 și sfințită în 1882.