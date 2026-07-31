Distincţie pentru un oficial român din Italia

Data: 31 Iulie 2026

La sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei din Roma a avut loc joi, 30 iulie, un moment festiv, marcat de înmânarea unei înalte distincții patriarhale unui oficial român. Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Republica Italiană, a primit Ordinul „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, distincție acordată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și înmânată de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, informează episcopia‑italiei.it.

La eveniment au participat părintele vicar eparhial Gheorghe Militaru, părinții consilieri eparhiali și părinţii protoierei din zona Lazio. Din partea autorităților diplomatice a fost prezent și Marian Popescu, consulul general al României la Roma.

Această distincție patriarhală reprezintă un semn al prețuirii și binecuvântării pentru activitatea deosebită desfășurată în sprijinul comunității românești, pentru promovarea dialogului institutțional, precum și pentru efortul deosebit depus în vederea obținerii „Acordului” (Intesa) dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română, un demers fundamental pentru recunoașterea și sprijinirea credincioșilor români din Italia. Momentul evidențiază legătura strânsă și colaborarea fructuoasă dintre Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și misiunile diplomatice ale României în Italia, în slujba comunității românești și a păstrării identității spirituale și culturale românești pe meleaguri italiene.