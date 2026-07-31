Binecuvântare pentru capela mortuară din Parohia Cisteiul de Târnave, Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent pe 28 iulie, în Parohia Cisteiul de Târnave, Protopopiatul Blaj, unde a săvârşit slujba de binecuvântare a capelei mortuare. Edificiul a fost construit în perioada 2023-2026, lucrările de zidire, amenajare, dotare și înfrumusețare fiind realizate de Primăria Comunei Mihalț, cu sprijinul membrilor Consiliului Local.

Părintele paroh Mihai Bedelean a subliniat importanța slujbei de binecuvântare a capelei mortuare: „Acest eveniment a avut o semnificație duhovnicească și comunitară deosebită, prezența ierarhului Alba Iuliei revărsând binecuvântare și har peste toți credincioșii. De asemenea, darea în folosință a capelei mortuare a oferit locuitorilor un prilej de mângâiere sufletească, noul edificiu reprezentând un spațiu de reculegere și solemnitate destinat ceremoniilor funerare”.