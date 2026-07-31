Tabăra Internațională de la Oașa, ediția 2026

În perioada 17-27 iulie, la Mănăstirea Oașa, județul Alba, s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a Taberei Internaționale de la Oașa, care a reunit peste 180 de tineri români din diaspora și din țară. Tabăra a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa.

Tema ediției din acest an a fost „Pregătirea pentru viața de familie”, conform organizatorilor. Într-o societate în care familia traversează numeroase provocări, iar modelele autentice devin tot mai rare, tabăra și-a propus să ofere tinerilor repere pentru înțelegerea iubirii, a căsătoriei și a responsabilității față de celălalt, după cum a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Timp de zece zile, participanți veniți din țări precum Anglia, Germania, Austria, Elveția, Franța, Belgia, Italia, Spania, Grecia, Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Groenlanda, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite, Republica Moldova și România au încercat să intre în ritmul vieții mănăstirești prin participarea zilnică la Sfânta Liturghie, la activitățile gospodărești (ascultări), la repetițiile de muzică psaltică, la ateliere de cunoaștere, conferințe, dialoguri duhovnicești, seri culturale și activități recreative.

La Oașa, familia nu a fost doar un subiect de discuție, ci a fost o experiență trăită. În rugăciunea comună, în munca realizată împreună, în prieteniile care s-au legat și în responsabilitatea față de celălalt, tinerii au putut descoperi chipul concret al comuniunii, se mai arată în mesajul transmis de organizatori.

Programul duhovnicesc al taberei a fost susținut de invitați care au abordat tema familiei din perspective complementare. Sâmbătă, 18 iulie, pr. Dan Suciu, din Statele Unite ale Americii, a deschis seria conferințelor prin tema „Taina Cununiei - înnoirea iubirii paradisiace dăruite lui Adam și Eva în creație”, prezentând căsătoria ca pe o chemare la comuniune și la redescoperirea iubirii care își are izvorul în Dumnezeu.

Duminică, 19 iulie, arhimandritul Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnea au susținut conferința „Tâlcuirea Noului Testament”, oferind tinerilor explicații și reflecții asupra unor pasaje esențiale ale Sfintei Scripturi și arătând, prin exemple inspirate atât din textele biblice, cât și din experiența vieții duhovnicești, cum învățătura Mântuitorului poate orienta alegerile, relațiile și pregătirea pentru viața de familie în contextul provocărilor lumii contemporane.

Luni, 20 iulie, părintele prof. univ. dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (specializarea Teologie Biblică) și slujitor în Parohia „Sfinții Voievozi” din Capitală, a susținut conferința „Cunoașterea și asumarea propriei firi, bărbătești sau femeiești, în vederea căsătoriei”, subliniind importanța asumării identității personale, a complementarității dintre bărbat și femeie și a responsabilității în construirea unei familii trainice.

Marți, 21 iulie, diaconul dr. dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific gradul II la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, le-a prezentat participanților două modele luminoase de soții și mame creștine - Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu și Sfânta Anastasia Șaguna, evidențiind puterea credinței, a statorniciei și a dăruirii în viața de familie.

Un moment deosebit al taberei l-a constituit întâlnirea de miercuri, 22 iulie, cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care a numit familia drept „biserica cea mică”, spațiul în care omul învață comuniunea, jertfa și iubirea după modelul Sfintei Treimi.

De asemenea, joi, 23 iulie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a dialogat cu tinerii despre provocările familiei în lumea contemporană, accentuând necesitatea unei relații vii cu Hristos și a transformării credinței într-o realitate concretă a vieții de zi cu zi.

Hramul Mănăstirii Oașa

Printre momentele speciale ale acestei ediții s-au numărat drumețiile montane, activitățile culturale și serile tematice organizate de participanți. Ca în fiecare an, seara dedicată talentelor a oferit tinerilor posibilitatea de a împărtăși cântece, poezii, tradiții și experiențe din comunitățile pe care le reprezintă, transformând diversitatea locurilor de proveniență într-o adevărată sărbătoare a unității românești, arată organizatorii.

La finalul celor zece zile de program al taberei a avut loc sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul Mănăstirii Oașa, prăznuită în ziua de 27 iulie, după cum a mai transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.