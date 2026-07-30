Ceremonii religioase și militare în Bucureşti de Ziua Imnului Național al României

De Ziua Imnului Național al României, 29 iulie, în Capitală au avut loc ceremonii religioase și militare. În Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național, ceremonia a debutat cu o slujbă religioasă, la eveniment aflându-se reprezentantul Patriarhiei Române, părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Patriarhiei. În cadrul ceremoniei, preotul militar Cristian Niculescu, de la Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a rostit o rugăciune de mulțumire, potrivit Basilica.ro.

Ceremonia de la sediul Ministerului Apărării Naționale s-a desfăşurat în prezenţa ministrului interimar al MApN, Radu Miruță. Cu această ocazie, Muzica Reprezentativă a MApN a interpretat, în ordine cronologică, toate imnurile pe care le-a avut România de-a lungul istoriei, iar militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au defilat în cadrul manifestărilor. De asemenea, ceremonii dedicate Zilei Imnului Național al României au fost organizate în garnizoanele din întreaga țară.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar Radu Miruță a transmis că „tricolorul, imnul și dragostea pentru România rămân repere care îi definesc pe români ca națiune”. Au mai transmis mesaje oficiale cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României preşedintele României, Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ziua Imnului Național al României a fost instituită în baza Legii nr. 99/1998. Imnul Național „Deș­teaptă-te, române!” are versurile scrise de poetul Andrei Mureșanu, iar melodia este atribuită lui Anton Pann.