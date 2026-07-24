Având în vedere numărul mare de credincioși care au venit să se închine la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, cu prilejul hramului așezământului monahal, programul de închinare a fost prelungit până duminică, la miezul nopții, 26 iulie.
Parohia Mărcuța din Bucureşti se pregătește de hram
Parohia Mărcuța din sectorul 2 al Capitalei îi așteaptă pe bucureșteni să participe la evenimentele prilejuite de hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. Duminică, în ajunul sărbătorii, începând cu ora 17:00, va fi săvârșită slujba Vecerniei cu Litie, după care va avea loc o procesiune în jurul lăcașului de cult cu racla ce adăpostește un fragment din moaștele sfântului ocrotitor. Programul liturgic va continua luni cu Utrenia și Sfânta Liturghie, la finalul căreia se va săvârși Parastasul pentru ctitori și vor fi împărțite pachete cu alimente. În biserica Parohiei Mărcuța se păstrează o raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, dăruit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2022, a transmis TRINITAS TV.