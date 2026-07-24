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Parohia Mărcuța din Bucureşti se pregătește de hram

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 24 Iulie 2026

Parohia Mărcuța din sectorul 2 al Capitalei îi așteaptă pe bucureșteni să participe la evenimentele prilejuite de hramul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. Duminică, în ajunul sărbătorii, începând cu ora 17:00, va fi săvârșită slujba Vecerniei cu Litie, după care va avea loc o procesiune în jurul lăcașului de cult cu racla ce adăpostește un fragment din moaștele sfântului ocrotitor. Programul liturgic va continua luni cu Utrenia și Sfânta Liturghie, la finalul căreia se va săvârși Parastasul pentru ctitori și vor fi împărțite pachete cu alimente. În biserica Parohiei Mărcuța se păstrează o raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, dăruit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2022, a transmis TRINITAS TV. 

 

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