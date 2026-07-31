Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Tineri din Italia, într-o tabără la Mănăstirea Caraiman

Tineri din Italia, într-o tabără la Mănăstirea Caraiman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 31 Iulie 2026

În perioada 14‑21 iulie, un grup de 117 copii și tineri ai școlilor parohiale din Protopopiatul Lombardia 1 Italia, a participat la Tabăra ARC de la Mănăstirea Caraiman, judeţul Prahova, organizată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin contribuția Guvernului României, informează episcopia-italiei.it. Tinerii au fost însoțiți de 11 preoți acestora. Alături de coordonatorii și voluntarii taberei, participanții au avut prilejul de a păși pe urmele strămoșilor. Pe parcursul celor șapte zile petrecute într‑un cadru natural de excepție și într‑un mediu duhovnicesc, aceștia au avut bucuria de a descoperi frumusețile României printr‑un program bogat în activități.

Firul călăuzitor al săptămânii a fost, bineînțeles, dat de cadrul în care s-a desfășurat tabăra.  Copiii au primit binecuvântarea de a se împărtăși de experiențe duhovnicești aducătoare de har și de liniște în ceasurile de rugăciune comună și la slujbele solemne, la care au participat alături de obștea Mănăstirii Caraiman și de pelerinii sosiți aici.

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Caraiman  -   tabara  -   Tabere ARC  -   DRP
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri