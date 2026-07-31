Tineri din Italia, într-o tabără la Mănăstirea Caraiman

Data: 31 Iulie 2026

În perioada 14‑21 iulie, un grup de 117 copii și tineri ai școlilor parohiale din Protopopiatul Lombardia 1 Italia, a participat la Tabăra ARC de la Mănăstirea Caraiman, judeţul Prahova, organizată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin contribuția Guvernului României, informează episcopia-italiei.it. Tinerii au fost însoțiți de 11 preoți acestora. Alături de coordonatorii și voluntarii taberei, participanții au avut prilejul de a păși pe urmele strămoșilor. Pe parcursul celor șapte zile petrecute într‑un cadru natural de excepție și într‑un mediu duhovnicesc, aceștia au avut bucuria de a descoperi frumusețile României printr‑un program bogat în activități.

Firul călăuzitor al săptămânii a fost, bineînțeles, dat de cadrul în care s-a desfășurat tabăra. Copiii au primit binecuvântarea de a se împărtăși de experiențe duhovnicești aducătoare de har și de liniște în ceasurile de rugăciune comună și la slujbele solemne, la care au participat alături de obștea Mănăstirii Caraiman și de pelerinii sosiți aici.