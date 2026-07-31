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Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam

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Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 31 Iulie 2026

În Eparhia Dunării de Jos a devenit deja o tradiţie ca în toată perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, să se organizeze o procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în majoritatea parohiilor din protopopiatele judeţului Galaţi şi în municipiul Brăila.

Şi în acest an, peste 150 de parohii din cele cinci protopopiate ale județului Galați şi Biserica „Sfinţii Arhangheli” din municipiul Brăila se pregătesc ca în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului să primească cu bucurie, cu evlavie și cu credință acest odor de mare preț aflat în patrimoniul sacru al Eparhiei Dunării de Jos.

Icoana va fi prezentă în perioada 1-3 august în Protopopiatul Târgu Bujor; în perioada  3-7 august în Protopopiatul Galați; în perioada 7-9 august în Protopopiatul Covurlui; în perioada 9-13 august în protopopiatele Tecuci și Nicorești. Vineri, 14 august, icoana se va întoarce la  Mănăstirea Adam, unde va fi oficiată slujba Privegherii pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului.

 

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