Tabăra „Tradiție și noutate” în judeţul Olt

Episcopia Slatinei și Romanaților a găzduit, în perioada 20‑25 iulie, Tabăra națională „Tradiție și noutate”, proiect ce face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret. Responsabilitatea organizării taberei revine, prin rotație, unei eparhii din cadrul fiecărei mitropolii, iar în acest an, în cadrul Mitropoliei Olteniei, gazda evenimentului a fost Episcopia Saltinei şi Romanaţilor, având ca parteneri Asociația Kinonia, Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina, care a oferit cazarea și sălile în care s‑au susținut atelierele, Societatea „Casa Lazăr” din Clocociov, care a oferit serviciile de catering. Coordonatori au fost membri responsabili ai Sectorului misionar catehetic eparhial, respectiv responsabilii Asociației Kinonia, alături de invitați speciali, oferind celor 37 de tineri veniți din eparhiile țării momente memorabile și experiențe educativ‑duhovnicești transformatoare.

Pe lângă activitățile recreative, atelierele și conferințele tematice, tinerii au avut ocazia să cunoască obiective importante din județul Olt, orașul Slatina și Centrul de Tineret de la Cucuieți, comuna Verguleasa, să se bucure de momente de comuniune alături de voluntarii Asociației Kinonia, să cânte împreună în biserică, în autocar și în jurul focului de tabără, să se odihnească în natură, beneficiind în general de un mediu propice formării unor prietenii. Momentul duhovnicesc cel mai înalt al taberei l‑a constituit participarea la Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian, care a rostit un cuvânt de învățătură și de binecuvântare a tinerilor.