Prinos de cinstire Sfântului Ioan Iacob din locuri nemţene

În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, 5 august, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și‑a cinstit în mod special ocrotitorul. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Chariton, Mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, din cadrul Patriarhiei Alexandriei şi a Întregii Africi, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ este ocrotitorul spiritual al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț. Cu acest prilej, an de an, în ziua prăznuirii sfântului, elevi seminariști, profesori și credincioși din toate colțurile țării și din străinătate vin să se roage Cuviosului, cerându‑i ajutorul și mulțumindu‑i pentru binefacerile primite.

În ziua prăznuirii sfântului, 5 august, Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe un podium special amenajat în fața lăcașului de cult al seminarului de către Înaltpreasfințitul Părinte Chariton, Mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, din cadrul Patriarhiei Alexandriei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurați de un sobor de preoți profesori și stareți ai mănăstirilor din zonă şi alţi clerici, în prezența unei mulțimi de credincioşi.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Chariton, care a subliniat că sfinții sunt cei care îi adună pe credincioși în jurul lui Hristos. „Am venit să-l sărbătorim pe Sfântul Ioan Iacob, care a fost și el om, însă ochii lui căutau mereu spre Dumnezeu. Privea în sus și știa că există Tatăl, știa că nu trebuie să ne fie teamă și, din acest motiv, privea în sus. Când alungăm frica, atunci ne apropiem de Dumnezeu. Sfântul Ioan Iacob a alungat frica, iar Dumnezeu S‑a apropiat de dânsul. Din acest motiv îl sărbătorim astăzi: ca să ne îndemne să devenim și noi sfinți. Trebuie să‑i avem pe sfinți drept exemplu. Dacă îi sărbătorim fără ca acest lucru să ne miște și pe noi, atunci pierdem tot. Să citim viața sfântului, să ne regăsim pe noi înșine în ea, să facem ceea ce a făcut și el și să ne spunem că trebuie să devenim și noi asemenea lui”, a spus ierarhul din Patriarhia Alexandriei.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a evidențiat bucuria comuniunii în jurul Sfântului Cuvios Ioan Iacob și a îndemnat credincioșii să privească la exemplul de jertfelnicie și statornicie al sfântului, care a biruit cu răbdare atât arșița pustiei, cât și asprimea iernii, rămânând neclintit în dragostea față de Dumnezeu: „Cât de minunat este să fim cu toții împreună! Sfântul Cuvios Ioan Iacob, care s‑a nevoit departe de țară, se bucură că ne‑am adunat de pretutindeni pentru a aduce slavă Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, fiindcă toți sfinții se bucură atunci când suntem cu Domnul și întru Domnul, așa cum au fost și ei. Iar dacă acum este foarte cald, gândiți‑vă cu câtă bărbăție s‑a nevoit Sfântul Cuvios Ioan Iacob în pustia Hozevei, în zilele caniculare ale verii, mult mai fierbinți decât cea de astăzi. Totodată, a răbdat și asprimea gerului din acele locuri neprielnice pentru oamenii obișnuiți, dar întăritoare pentru sfinții care au dus buna nevoință. Îl iubim pe Cuviosul Ioan Iacob și îi cerem rugăciunea și sprijinul în purtarea crucii noastre”, a arătat Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

De asemenea, părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au participat la hramul instituţiei de învăţământ.