Prilej comuniune și bucurie pentru copiii din Vrancea

La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea din Protoieria Panciu, județul Vrancea, s-a desfășurat cea de-a 5-a ediție a taberei de vară „La noi acasă”, organizată în cadrul proiectului eparhial „Pași spre Lumina lui Hristos”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian. Inițiativa a urmărit să le ofere celor 23 de copii participanți un cadru în care educația, creativitatea și valorile creștine să se împletească armonios.

Programul a fost coordonat de Adriana Chelaru și Maria Cristescu, membre ale Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, alături de maistrul instructor Costică Cristescu, cu sprijinul preotului paroh Liviu Cristescu și în colaborare cu părintele protoiereu Cristinel Popa. Copiii au petrecut zile de vacanță pline de bucurie, implicându-se într-o varietate de ateliere practice și educative. Ei au pictat icoane pe sticlă, au realizat lucrări din traforaj, au cules flori de câmp din împrejurimile parohiei și au împletit coronițe din flori naturale. De asemenea, au descoperit regulile și strategiile jocurilor de șah și remi, dezvoltându-și atenția, răbdarea și spiritul de echipă.

Un loc aparte în program l-au ocupat întâlnirile de informare și prevenire susținute de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție. Participanții au aflat informații utile despre prevenirea fenomenelor de bullying și cyberbullying, precum și despre riscurile asociate consumului de substanțe interzise. Aceste teme au fost abordate de subcomisarul Paula Enache și inspectorul principal Monica Mocanu, împreună cu alți polițiști din cadrul instituției.

Inițiativa a consolidat colaborarea dintre Biserică, familie și instituțiile comunității locale, evidențiind importanța unei educații întemeiate pe credință, responsabilitate și comuniune.