Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Eveniment educativ la un centru din Protoieria Titu

Eveniment educativ la un centru din Protoieria Titu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 05 August 2026

La Centrul multifuncțional de tineret al Protoieriei Titu, judeţul Dâmboviţa, s-a desfășurat luni, 3 august, o activitate catehetică dedicată tinerilor, având tema „Maica Domnului - model desăvârșit de sfințenie, de ascultare și de credință”, la care au participat 35 de tineri împreună cu preoții de la parohiile lor.

Cateheza a fost susținută de către pr. Vasile Dan, de la Parohia Mircea Vodă, iar întâlnirea a avut ca scop aprofundarea rolului Maicii Domnului în cultul și viața Bisericii noastre, precum și faptul că tinerii sunt chemați să descopere modelul ei de ascultare, jertfelnicie și statornicie în credință pe care îl oferă tuturor credincioșilor.

Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune și rugăciune, prin interpretarea unor cântări închinate Maicii Domnului, participanții exprimându-și astfel recunoștința față de cea pe care Biserica o cinstește ca Născătoare de Dumnezeu și Mamă a tuturor creștinilor, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri