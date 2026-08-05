Eveniment educativ la un centru din Protoieria Titu

Data: 05 August 2026

La Centrul multifuncțional de tineret al Protoieriei Titu, judeţul Dâmboviţa, s-a desfășurat luni, 3 august, o activitate catehetică dedicată tinerilor, având tema „Maica Domnului - model desăvârșit de sfințenie, de ascultare și de credință”, la care au participat 35 de tineri împreună cu preoții de la parohiile lor.

Cateheza a fost susținută de către pr. Vasile Dan, de la Parohia Mircea Vodă, iar întâlnirea a avut ca scop aprofundarea rolului Maicii Domnului în cultul și viața Bisericii noastre, precum și faptul că tinerii sunt chemați să descopere modelul ei de ascultare, jertfelnicie și statornicie în credință pe care îl oferă tuturor credincioșilor.

Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă de comuniune și rugăciune, prin interpretarea unor cântări închinate Maicii Domnului, participanții exprimându-și astfel recunoștința față de cea pe care Biserica o cinstește ca Născătoare de Dumnezeu și Mamă a tuturor creștinilor, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.