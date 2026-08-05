Bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Basarabia de Sud

Data: 05 August 2026

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, 3 august, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, Republica Moldova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În Catedrala Episcopală din Cahul se află spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, devenite izvor de binecuvântare pentru credincioșii din cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, precum și pentru numeroșii pelerini care vizitează municipiul Cahul.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Andrei Oistric, care, în urmă cu puțin timp, și‑a susținut lucrarea de disertație la extensia din Chișinău a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, prezentând în cadrul acesteia importante aspecte privind viața, activitatea misionară și mărturisirea credinței de către Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși clerici din eparhie, credincioși din Republica Moldova și din România, precum și mulți fii duhovnicești ai Episcopiei Basarabiei de Sud, veniți să se împărtășească de bucuria duhovnicească a acestei zile și să aducă cinstire sfântului mărturisitor al Basarabiei, unul dintre noii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, a cărui viață și mărturisire continuă să întărească și să unească duhovnicește credincioșii de pe ambele maluri ale Prutului.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Veniamin a evidențiat lucrarea minunată pe care Dumnezeu a săvârșit‑o prin viața și mărturisirea Sfântului Cuvios Iraclie, mulțumind lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Episcopiei Basarabiei de Sud prin canonizarea noilor sfinți români și pentru roadele duhovnicești pe care cinstirea acestora le aduce în viața credincioșilor.

La finalul slujbei, ierarhul a oferit tuturor celor prezenți Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, iar, prin dragostea și jertfelnicia credincioșilor, participanții s‑au bucurat să petreacă împreună și la agapa frățească oferită cu ocazia hramului de obștea catedralei, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.