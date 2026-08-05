Icoana de la Hadâmbu în Episcopia Huşilor

Data: 05 August 2026

Joi, 6 august, la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu clerici şi credincioşi, va întâmpina, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vaslui, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Din delegația venită cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei face parte părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Cu acest prilej, ierarhul Hușilor va săvârşi slujba Paraclisului Maicii Domnului, informează episcopiahusilor.ro.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu va rămâne la Vaslui, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, până în după‑amiaza zilei de sâmbătă, 8 august 2026.

În acest răstimp, credincioșii se vor putea închina Maicii Domnului și vor putea participa la următorul program liturgic: joi, ora 18:00 - întâmpinarea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu și slujba Paraclisului Maicii Domnului, oficiată de PS Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; vineri, ora 7:00 - Sfânta Liturghie, ora 17:00 - Paraclisul Maicii Domnului, ora 18:00 - Taina Sfântului Maslu; sâmbătă, ora 7:30 - Sfânta Liturghie, ora 14:00 - Paraclisul Maicii Domnului (după slujba Paraclisului, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului se va întoarce la Mănăstirea Hadâmbu).