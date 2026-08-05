Conferință preoțească semestrială în Protopopiatul Botoșani

Data: 05 August 2026

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a săvârșit marţi, 4 august, Sfânta Liturghie la Biserica Vovidenia din oraşul Botoșani. Cu acest prilej, ierarhul a prezidat lucrările Conferinței preoțești semestriale a Protopopiatului Botoșani și a adresat clericilor îndemnuri pastorale și duhovnicești, conform doxologia.ro.

De dimineaţă, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Vovidenia din Botoșani. Evenimentul a avut loc cu prilejul Conferinței preoțești semestriale a Protopopiatului Botoșani, care a reunit clericii din cuprinsul protopopiatului pentru rugăciune, comuniune și dialog pastoral.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a prezidat lucrările conferinței, adresând preoților îndemnuri pastorale și duhovnicești privind responsabilitatea slujirii preoțești și misiunea Bisericii în societatea contemporană. În cadrul reuniunii, părintele Ciprian Soptică a susținut conferința cu tema „Femeile sfinte - modele actuale de viață și credință pentru femeia de astăzi”, evidențiind actualitatea modelelor de sfințenie oferite de femeile bineplăcute lui Dumnezeu și importanța mărturiei lor pentru femeia contemporană. Conferințele preoțești semestriale sunt organizate periodic în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei Iașilor și constituie un prilej de analiză a activității pastoral‑misionare, de formare continuă și de întărire a comuniunii dintre clerici.