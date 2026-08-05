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Rugăciune către Maica Domnului şi înnoire la o parohie din judeţul Cluj

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Un articol de: Pr. Robert Kovacs,   Viorica Văscu - 05 August 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat luni, 3 august, în mijlocul credincioșilor din Parohia Lita, Protopopiatul Cluj I, judeţul Cluj, unde a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului și a sfinţit clopotul bisericii parohiale.

Paraclisul Maicii Domnului a fost săvârşit în biserica parohială din Lita, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, de către ierarh înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele Dan Hognogi, protoiereul Protopopiatului Cluj I, părintele Ioan Burcă, parohul comunității, arhidiaconul Claudiu Grama, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre perioada specială a Postului Adormirii Maicii Domnului și despre nevoia de a îmbina rugăciunea cu munca în viața creștină: „Perioada în care ne aflăm, din punct de vedere duhovnicesc, este specială. Este Postul Maicii Domnului și, în fiecare seară, în bisericile noastre se oficiază slujba Paraclisului Maicii Domnului. Iar noi, cu mult drag, mergem în atâtea parohii în câte ne ajunge timpul și cu mult drag am venit în seara aceasta la dumneavoastră. Versetele pe care le‑am citit din Scriptură sunt luate din Evanghelia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Știți că Domnul Hristos Se simțea foarte bine într‑o casă din Betania, casa Martei și a Mariei. Marta se străduia să facă ospăț mare, iar Maria stătea în genunchi și asculta cuvintele Lui. Și Domnul a zis: «Marta, Marta, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuie. Maria și‑a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea».”

Ierarhul a explicat apoi că cele două surori simbolizează rugăciunea și munca, ambele fiind necesare în viața omului: „Noi știm că cele două femei, Maria și Marta, simbolizează rugăciunea şi munca. Și, la urma urmei, nu se poate una fără cealaltă: nici rugăciune fără muncă, nici muncă fără rugăciune. Anul acesta știți că a fost dedicat de Sfântul Sinod familiei creștine. Or, în familie trebuie să fie prezente și rugăciunea, și munca. Și învățăm de la Domnul Hristos că trebuie să le îmbinăm”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de sfințire a noului clopot al bisericii. Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată în slujba Bisericii, ierarhul i-a acordat părintelui paroh Ioan Burcă rangul bisericesc de iconom. De asemenea, pentru sprijinul oferit comunității și pentru donarea noului clopot, Gheorghe Irimieș, epitropul parohiei, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. La slujbă au participat numeroși credincioși, cei mai mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei, iar copiii din parohie au interpretat mai multe pricesne în cinstea Maicii Domnului.

 

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