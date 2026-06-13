A fost constituită Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor pentru mandatul 2026‑2030

În această dimineață, 13 iunie, la Centrul eparhial Iași a avut loc ședința extraordinară de constituire a noii componențe a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor, organism deliberativ ce are drept competență discutarea și rezolvarea problemelor administrative, culturale, social‑filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala veche „Sfântul Gheorghe”, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Ședința a avut loc în Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul mitropolitan și a fost prezidată de chiriarhul locului, IPS Teofan. La acest moment a fost invitat să participe și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

În cadrul întâlnirii s‑au confirmat membrii aleși ai Adunării eparhiale și s‑au desemnat membrii Arhiepiscopiei Iașilor în Adunarea Națională Bisericească. Totodată, au fost numiți și membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor și ai Consistoriului eparhial și mitropolitan.

„Au trecut foarte repede patru ani: legislatura bisericească începută în momente nu tocmai favorabile, acum patru ani, în 2022. Anii au trecut foarte repede, câteva persoane aici de față au făcut parte din Adunarea eparhială și în legislatura trecută, nădăjduim în mila lui Dumnezeu că vom continua lucrarea desfășurată în precedenții patru ani.

A fost mult cer senin în această perioadă, precum au fost și clipe de furtună. Acum patru ani ne‑am dorit ca lucrarea noastră să fie așezată sub puterea cuvântului Domnului Hristos: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă», sau, cu alte cuvinte, așezarea lucrurilor în ierarhia cea adevărată. Cât de mult am reușit noi, arhiereii, preoții din parohii, călugării din sfintele mănăstiri, ostenitorii Centrului eparhial și poporul, enoriașii, din parohiile noastre, singur Dumnezeu știe. Nu am vreo îndoială că în această perioadă de patru ani au fost multe clipe sfinte, oameni minunați, precum și multe păcate, slăbiciuni, neputințe în cler și popor. Putem defini perioada celor patru ani ca așezată sub ocrotirea Sfintei Parascheva și a sfinților din această regiune, care prin canonizare (ultimele canonizări care au avut loc în Patriarhia Română, în 2025 și 2026, n.r.) au fost așezați în calendarul Bisericii și în evlavia credincioșilor. Dacă a fost ceva frumos în această perioadă s‑a datorat milostivirii lui Dumnezeu.

Ne apropiem de o nouă perioadă, ce va cuprinde acest timp, Dumnezeu singur știe. Noi vom încerca, tot cu ajutorul Lui, fiecare în locul unde Dumnezeu ne‑a așezat, să împlinim cuvântul Domnului: «Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului, şi lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu»”, a afirmat Părintele Mitropolit în cuvântul său de bun‑venit.