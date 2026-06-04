A fost reînființat Schitul Lapoș din județul Bacău

Data: 04 Iunie 2026

Luni, 1 iunie, a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Schitul Lapoș, din apropierea orașului Dărmănești, județul Bacău, cu prilejul reînființării acestui istoric așezământ monahal.

Din soborul preoților slujitori au făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, Exarhul mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Romanului și Bacăului, protopopul de Moinești, Costel Mareș, părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici și alți preoți și diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură a fost ținut de către părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici, care a evidențiat lucrarea permanentă și mântuitoare a Sfintei Treimi în viața noastră.

La final, părintele exarh a evocat importanța reînființării schitului și istoricul acestuia.

În continuare, părintele protopop Costel Mareș a mulțumit preoților prezenți, autorităților locale pentru sprijinul acordat și credincioșilor pentru participarea la acest moment duhovnicesc deosebit.