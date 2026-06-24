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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri A XI-a ediție a Zilelor Credinței și Culturii la Deva

A XI-a ediție a Zilelor Credinței și Culturii la Deva

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Un articol de: Oana Rusu - 24 Iunie 2026

În perioada 25-29 iunie se desfășoară manifestarea „Zilele credinţei şi culturii” - ediţia a XI-a, organizată de Episcopia Devei şi Hunedoarei, cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii spirituali ai municipiului Deva.

Joi, 25 iunie, de la ora 18:00, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Deva are loc concertul „Familia în cântarea sacră și cultă”, susținut de corurile de copii „Tocorezele zărăndene” și „Mugurel”, sopranele Maria Copăcean și Sorana Moldoveanu și Grupul psaltic „Sfânta Casiana Imnografa” al Schitului „Duminica Mironosițelor” - Petrila.

Vineri, 26 iunie, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, va avea loc concertul „Familia în cântul popular”, susținut de familiile de artiști: Oana Lianu și Petrică Popa, Mihaela și Ciprian Istrate, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Adrian, Oana și Raluca Stanca, cu participarea părintelui Marius Ciprian Pop. Acompaniază orchestra Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” din Deva, dirijor Gheorghe Câlțea.

Sâmbătă, 27 iunie, de la ora 18:00, la Sala Teatrului de Artă din Deva, va avea loc conferința „Ispita îndreptățirii de sine în însoțirea bărbatului cu femeia”, susținută de pr. prof. univ. dr. Constantin Coman din București.

Luni, 29 iunie, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la Catedrala Episcopală din Deva va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească, cu ocazia hramului de vară, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

 

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