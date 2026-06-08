Binecuvântare arhierească adusă parohiei sibiene de pe Calea Poplăcii

Comunitatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” a primit binecuvântare arhierească în Duminica Tuturor Sfinţilor. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în acest lăcaş de cult şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte pr. lect. univ. dr. Petru Pantiș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu; pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu; pr. Ioan Şovrea și pr. Ioan Tătoiu de la biserica sibiană, alături de preotul pensionar Dumitru Luca şi alți slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit diacon pe teologul Nicolae Crăciun.

În cuvântul de învățătură, iararhul a explicat celor prezenți însemnătatea pericopei evanghelice din Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților.

„Dumnezeu l‑a creat pe om după chipul său, dându‑i posibilitatea de a ajunge la asemănarea cu El, prin conlucrarea cu harul primit la Cincizecime, ajungând la împărtăşirea din sfinţenia trupului îndumnezeit al lui Hristos, Cel înviat şi înălţat la ceruri. Biserica lui Hristos este laboratorul sfinţeniei şi tot ea este cea care recunoaşte pe cei pe care Dumnezeu i‑a ales şi i‑a rânduit în ceata sfinţilor Săi, pentru viaţa lor virtuoasă şi totală dăruită lui Hristos. Primii care au început lista sfinţilor Bisericii au fost Sfinţii Apostoli, care L‑au urmat pe Hristos şi au vestit Evanghelia Lui până la marginile lumii, cu preţul vieţii lor. Acestora li s‑au adăugat mucenicii care L‑au mărturisit pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi şi‑au dat viaţa pentru El. Apoi s‑au adăugat toţi pustnicii, asceţii şi nevoitorii din pustiu sau din sihăstrii, ierarhi şi preoţi, împăraţi şi dregători a căror viaţă de sfinţenie şi lucrarea vieţii lor au întărit Biserica lui Hristos. Sinaxarul sfinţilor Bisericii noastre este foarte bogat, cu sfinţi din toate timpurile creştine, din toate locurile, de toate vârstele şi din toate categoriile sociale, bărbaţi şi femei. Acesta continuă să se întregească cu noi sfinţi canonizaţi din neamul nostru şi din întreaga Ortodoxie”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a hirotesit iconomi stavrofori pe preoţii Ioan Şovrea și Ioan Tătoiu.

În încheiere, pr. Ioan Tătoiu i‑a mulțumit ierarhului pentru împreuna‑slujire. Înaltpreasfinția Sa a primit din partea întregii comunități a bisericii o icoană, în semn de prețuire și fiască supunere. Credincioşii prezenţi au primit la final binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu.