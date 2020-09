Cinstirea Sfântului Ierarh Teodosie la mănăstirea sa din Vrancea

Obștea de maici a Mănăstirii Brazi l-a sărbătorit marți, 22 septembrie 2020, pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorul spiritual al cunoscutului așezământ monahal din județul Vrancea. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de nouă ieromonahi, preoți și diaconi, la Altarul de vară al mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, ierarhul locului a evocat viața virtuoasă a Sfântului Teodosie. „Încă de mic copil a simțit, în adâncul sufletului, chemarea spre slujirea lui Hristos, dar nu în interiorul unei comunități, ci în sihăstrie, pentru că știa că cel care dorește să se dedice în totalitate, cu întreaga lui ființă, lui Dumnezeu trebuie să renunțe la cele ale lumii și să rămână în legătură cu Părintele ceresc prin rugăciune. De aceea, și-a îndreptat pașii spre mănăstire și acolo s-a așezat sub ascultarea unui stareț și a împlinit toate nevoințele pe care le presupune viața monahală. Nu avem prea multe detalii despre primii ani de viață monahală ai Sfântului Teodosie, dar, cu certitudine, ei nu s-au deosebit de ai celorlalți călugări, pentru că viața monahală a presupus dintotdeauna ascultare, smerenie, rugăciune și împlinirea voturilor călugă­rești. Pentru că s-a distins în rândul celorlalți frați și monahi, Dumnezeu l-a chemat la ascultări mai mari, dar și cu mai multe responsa­bili­tăți. S-a învrednicit să fie chemat la slujirea arhierească, în anul 1670, ca Episcop la Rădăuți, iar un an mai târziu, la Roman. De asemenea, s-a remarcat și ca un bun gospodar și iubitor de așezăminte monahale, motiv pentru care a fost îndeobște apreciat. Dacă noi ne aflăm astăzi la Mănăstirea Brazi, acest lucru se datorează ctitorului ei, Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie. Pe unde a trecut, fie în postura de stareț, fie în aceea de Episcop la Rădăuți sau Roman, apoi ca Mitropolit al Moldovei, urmându-i Sfântului Dosoftei, și-a îndeplinit în frică de Dumne­zeu, cu smerenie și cu dragoste respon­sa­bilitățile pe care le presupune demnitatea arhierească”, a spus Înaltprea­sfinția Sa. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltprea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii și viețuitorii așezământului monahal, trecuți la cele veșnice. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Credincioșii prezenți la hramul Mănăstirii Brazi s-au putut închina, ca în fiecare an, la racla cu moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, așezată în baldachinul din fața Altarului de vară.