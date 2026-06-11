Conferință pe teme medicale și duhovnicești la Palatul Patriarhiei

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit Conferința „Sănătatea familiei creștine, perspective medicale și spirituale”, organizată de Patriarhia Română și de Antibiotice SA Iași, potrivit unei frumoase tradiții. Evenimentul are loc astăzi, 11 iunie 2026.

Prima parte a conferinței a fost moderată de părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator și directorul Publicațiilor LUMINA, și de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, care a rostit un cuvânt de bun-venit și a evidențiat semnificația deosebită a zilei în care se desfășoară lucrările întrunirii cu caracter medical și duhovnicesc: „În această zi luminoasă de iunie, continuăm tradiția din anii anteriori de cooperare dintre Antibiotice Iași și Patriarhia Română prin cele trei sectoare: Palatul Patriarhiei, Sectorul social-filantropic și Sectorul comunicații și relații publice. Ne aflăm la începutul zilei în care îi sărbătorim pe Sfântul Apostol Bartolomeu, pe Sfântul Luca al Crimeei, un ierarh medic, dar ne aflăm și sub ocrotirea Maicii Domnului, fiindcă astăzi sărbătorim și Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului «Axion estin». Așadar, este o întreită binecuvântare pentru această conferință”.

În debutul sesiunii inaugurale, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel intitulat „Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei”.

În continuare, a luat cuvântul directorul general al Antibiotice SA, Ioan Nani, care i-a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru binecuvântarea oferită și pentru deschiderea arătată față de această colaborare al cărei scop este cultivarea unei vieți sănătoase și echilibrate: „Este o onoare și o bucurie să mă aflu astăzi, alături de dumneavoastră, într-un spațiu al dialogului și al responsabilității față de oameni, unde credința și știința se întâlnesc în împlinirea aceleiași misiuni: binele semenilor noștri. Biserica și medicina au fost întotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța. În acest spirit, Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni. Pentru Antibiotice, companie românească născută din tradiția cercetării și a excelenței farmaceutice, legătura cu comunitatea și cu valorile care definesc identitatea poporului român reprezintă o parte firească a misiunii noastre. De peste șapte decenii transformăm rezultatele cercetării și inovării în soluții pentru sănătatea oamenilor. Credem că progresul autentic apare atunci când este pus în slujba comunității și este însoțit de solidaritate, empatie și încredere, valori care se regăsesc atât în practica medicală, cât și în învățătura creștină”.

A luat apoi cuvântul prof. dr. Adrian Streinu Cercel, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, care a vorbit despre evoluția acestei companii românești: „Cunosc foarte bine această industrie farmaceutică de la Iași care a făcut progrese fantastice. Pe parcursul timpului, am colaborat cu colegii de la Antibiotice Iași și urmează să colaborăm foarte mult și de acum înainte. M-am uitat pe agenda acestei conferințe și subiectele sunt unele cât se poate de interesante. Vă doresc succes și să ne vedem cât mai curând cu un portofoliu extins!”.

La rândul său, prof. dr. Alexandru Rafila a arătat că medicamentele produse de Antibiotice Iași au găsit beneficiari în întreaga lume: „Iașiul este un centru de credință și de spiritualitate ortodoxă, pe de o parte, dar și un centru de elită al medicinei românești. Cred că Iașiul mai are un atu extrem de puternic care leagă cele două domenii, credința și spiritualitatea de iubirea pentru oameni prin acordarea de asistență medicală, în compania Antibiotice SA care de 70 de ani oferă medicamente și este recunoscută în toată România. Mă bucur că Antibiotice Iași a ieșit peste hotare și este cunoscut chiar și în Statele Unite și foarte mulți oameni din întreaga lume beneficiază de produsele minunate făcute în singura fabrică românească ce aparține statului român. Cunosc de exact 25 de ani parcursul fabricii și al conducerii sale. Lucrurile s-au schimbat extraordinar de mult. Compania s-a dezvoltat foarte mult și cred că excelența în management și în producția de medicamente se regăsesc în brandul Antibiotice Iași”.

Ultima prelegere a sesiunii inaugurale i-a aparținut asist. dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală: „De fiecare dată când au loc astfel de întâlniri, mă gândesc la faptul că sănătatea este darul lui Dumnezeu și că ea se referă în egală măsură la trup și la suflet. Cred că acest lucru este adevărat fiindcă, în momentul în care ne tratăm pacienții, se întâmplă uneori să existe un minus pentru sistemul medical în ceea ce privește comunicarea. Comunicarea are în spate și partea legată de suflet, iar terapia sufletului presupune ca noi, atât medicii, cât și autoritățile, să fim buni comunicatori cu cei care ni se adresează”.

Au urmat două sesiuni de comunicări științifice, care au fost moderate de Andrada Cozac, manager medical Antibiotice SA. Înainte de începutul primei sesiuni, Gianina Macovei, director executiv – cercetare, dezvoltare și managementul portofoliului în cadrul companiei, a prezentat proiectul „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”. Desfășurat pe parcursul a 48 de luni, proiectul are ca obiectiv construirea unui centru dotat cu laboratoare de cercetare și spații administrative și a unei secții de producție a medicamentelor critice.

Prima sesiune de comunicări științifice a fost deschisă de prof. dr. Anca Streinu Cercel, medic primar boli infecțioase la Institutul „Matei Balș” și cadru didactic la UMFCD, care a susținut prelegerea intitulată „Prescripția de antibiotic. O partitură pe patru voci egale”. Conf. dr. Alin Nicolescu, președintele Societății de Dermatologie din România, a vorbit apoi pe tema „Femeia în medicină: tradiție, vocație și inovație”. De asemenea, monahia Eliseia Pietreanu, director cercetare și dezvoltare în cadrul Laboratoarelor Nera Plant de la Mănăstirea Nera, a susținut prezentarea „De la tradiția mănăstirească la standarde moderne: Remediile naturale în slujba vieții”.

În a doua sesiune de comunicări științifice vor lua cuvântul: dr. Ana Maria Vintilă, medic primar medicină internă și cardiologie la Spitalul Colțea din București și șef de lucrări la UMFCD, care va vorbi despre „Sindromul coronarian cronic: o perspectivă actuală asupra controlului anginei. Locul Ranolazinei în strategia terapeutică antianginoasă”; pr. dr. Cristian Marge, slujitor în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și medic primar în neurologie, care va susține prezentarea „Familia creștină ortodoxă – paradigmă pentru promovarea și păstrarea sănătății sufletești și trupești”; și dr. Ionuț Băicoianu, medic specialist în urologie la Institutul Clinic Fundeni, care va vorbi despre Programul „Sănătate pentru sate”.

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