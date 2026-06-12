Conferință preoțească în Protopopiatul Covurlui

În după‑amiaza zilei de 11 iunie 2026, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat seria conferințelor pastoral‑misionare din primul semestru al anului 2026, cu întrunirea preoților din cadrul Protopopiatului Covurlui, județul Galați.

Evenimentul s‑a desfășurat în localitatea Pechea, județul Galați, și a debutat cu o slujbă de mulțumire săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, situată în vecinătatea noului sediu administrativ al Protoieriei Covurlui. Ierarhul Dunării de Jos, împreună cu preoții și preotesele din acest protopopiat, au mulțumit Milostivului Dumnezeu pentru revenirea la o viață normală după grelele inundații care s‑au abătut asupra acestei zone în toamna anului 2024.

După rugăciunea din biserică, toți cei prezenți au participat la slujba de binecuvântare a sediului Protoieriei Covurlui. În cadrul slujbei, ierarhul a binecuvântat întregul sediu administrativ și a sfințit icoanele cu chipurile Sfinților Români și ale Sfintelor Femei Românce, canonizați recent, așezate în sala mare de conferințe. Tot aici au fost amplasate panouri de prezentare cu imagini grăitoare de la dezastrul provocat de inundații și cu acțiunile de ajutorare a sinistraților.

În continuare, lucrările propriu‑zise ale ședinței preoțești, centrate pe tema Anului omagial și comemorativ 2026, s‑au desfășurat în sala de conferințe a protoieriei.

În cuvântul adresat cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a apreciat tăria de caracter, hărnicia și unitatea familiilor și a preoților care, ghidați de credința în Dumnezeu și de Lumina Pascală, au reușit să își reia activitatea și să refacă frumos comunitatea. De asemenea, ierarhul locului și‑a exprimat gratitudinea față de Părintele Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și creștinii din întreaga țară care au oferit sprijin în momentele de cumpănă.

La final, după vizionarea unui scurt film documentar realizat de Biroul de presă eparhial, în care au fost surprinse aspecte din viaţa Bisericii în societatea contemporană de la Dunărea de Jos, Părintele Arhiepiscop Casian i‑a binecuvântat pe toți și le‑a mulțumit pentru lucrarea pastoral‑misionară desfășurată în această parte a eparhiei pentru ajutorarea semenilor și mântuirea sufletelor.