Conferință semestrială la Protopopiatul Vaslui

Data: 12 Iunie 2026

Marți, 9 iunie 2026, după oficierea Sfintei Liturghii în Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, a avut loc, la sediul Protopopiatului Vaslui, conferința semestrială ce a întrunit toți clericii din protopopiat.

Întâlnirea s‑a desfășurat sub genericul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

În cuvântul introductiv, Preasfinția Sa a vorbit despre provocările familiei creștine în societatea actuală:

„Căsnicia este în derivă în lumea în care trăim pentru că s‑a pierdut din vedere aspectul esențial că punctul zero al vieții de familie este Hristos.

Hristos este Cel care hrănește iubirea dintre cei doi tineri și rămâne un reper fundamental în momentele de încercare. Dacă ne vom ruga să rămânem branșați la această iubire a lui Hristos, vom putea rezista intemperiilor care intervin în viața de familie.

Textul părintelui Alexander Schmemann diagnostichează criza familiei contemporane. Unul din motivele crizei este tendința de a idolatriza familia, adică excluderea lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu, nu poate fi idolatrie, fiindcă referințele noastre sunt la Altcineva.

Dacă‑L evacuăm pe Dumnezeu din viața personală, de familie, din modul de a înțelege lumea, din raportarea la aceasta, toate lucrurile se pot transforma în idolatrie. Sigur ați reflectat la pasajul evanghelic în care Domnul ne spune că dacă iubim pe mamă sau pe tată, soț, soție, mai mult decât pe El, nu suntem vrednici de El. Cum am putea înțelege acest text? Este un fel de dispreț față de familia personală? Nicidecum. Un posibil răspuns este că atunci când avem în centru pe Dumnezeu și iubirea Lui, ne vom raporta adecvat și la soție și la copii, vom avea o sursă de regenerare, de reîmprospătare în viața de familie. Când Îl excludem pe Dumnezeu, lucrurile pot lua o întorsătură pe care nu ne‑o dorim”.

În continuare, părintele Andrei Chiprian, de la Parohia Văleni I, a prezentat referatul intitulat: „Familia și monahismul, căi convergente și nu în antiteză”.

A doua parte a întâlnirii a fost rezervată întrebărilor și răspunsurilor pe diferite teme de spiritualitate, liturgice și administrative. La final, Părintele Episcop Ignatie a oferit fiecărui participant un exemplar din lucrarea „Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor. Predici” a Episcopului Vasile Coman al Oradiei, apărută la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.