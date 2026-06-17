Constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului

Data: 17 Iunie 2026

Marți, 16 iunie 2026, la Centrul eparhial Chișinău, Republica Moldova, s‑a desfășurat ședința de constituire a noii componențe a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chișinăului, organism deliberativ care are drept competență analizarea și soluționarea problemelor administrative, culturale, social‑filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Evenimentul a debutat prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”, de către clericii cu cea mai mare vechime în preoție, dintre membrii noii Adunări eparhiale. În continuare, un sobor de preoți a oficiat slujba de Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și de Mitropolit al Basarabiei; și a Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Lucrările ședinței de constituire au avut loc în Sala „Mitropolit Gurie Grosu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan și au fost prezidate de IPS Părinte Mitropolit Teofan. În cadrul ședinței au fost validați membrii aleși ai Adunării eparhiale pentru noul mandat, fiind totodată desemnați reprezentanții Arhiepiscopiei Chișinăului în Adunarea Națională Bisericească pentru perioada 2026-2030. De asemenea, au fost numiți membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, precum și membrii Consistoriului eparhial și ai Consistoriului mitropolitan. Momentul constituirii noii Adunări eparhiale marchează începutul unui nou ciclu de activitate administrativă și pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Chișinăului, într‑un context în care Mitropolia Basarabiei își continuă lucrarea de consolidare instituțională, dezvoltare misionară și apropiere de nevoile clerului și credincioșilor din Republica Moldova.

La finalul întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt de apreciere clericilor și mirenilor prezenți, mulțumindu‑le pentru râvna, dragostea și osteneala pe care o depun în slujirea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia și îndemnându‑i să continue, cu aceeași dăruire, lucrarea încredințată spre folosul comunităților pe care le reprezintă, informează mitropoliabasarabiei.md.