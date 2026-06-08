Credincioși și militari reuniți în rugăciune la Dunărea de Jos

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a reunit în rugăciune, la sfârșitul săptămânii trecute, comunitatea militară și pe cea a credincioșilor gălățeni. Vineri, 5 iunie, chiriarhul a săvârșit sfințirea noii capele din cadrul Garnizoanei Galați, iar duminică, 7 iunie, a liturghisit la Catedrala Arhiepiscopală din același municipiu.

Vineri, 5 iunie 2026, ierarhul a săvârșit slujba de târnosire a capelei din Garnizoana Galați, unde activează Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei”. Lăcașul de cult, pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și a Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum, a primit un nou hram, „Soborul Sfinților Martiri Militari”, sărbătoare înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române printr‑o hotărâre recentă a Sfântului Sinod.

După rânduiala de târnosire, chiriarhul a acordat diplome de ctitorie instituțiilor și persoanelor fizice implicate în ridicarea bisericii: Consiliul Local Galați, Consiliul Județean Galați, Costel Miron și Alexandru Șerban.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară din proximitatea lăcașului de cult, înconjurat de un sobor de preoți capelani din întreaga țară și de diaconi. Pe lângă lăcașul de cult și Altarul de vară, în spațiul din apropiere a fost construită o grădiniță pentru copiii angajaților și au fost plantați 300 de pomi.

Ierarhul a evidențiat că sfințirea acestei capele a reușit să reunească militarii, ctitorii și credincioșii în comuniune ca într‑o mare familie creștină: „Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu harul Sfântului Duh, un nou chivot a fost sfințit. Așa a rânduit Dumnezeu astăzi să se petreacă pentru familia creștină a Batalionului «Sfântul Apostol Andrei» din Galați, în ziua împlinirii dorinței, lucrării temeinice, jertfelniciei ctitorilor și bucuriei credincioșilor reuniți, civili și militari, ca într‑o familie”.

Imaginea celor 16 militari purtând în mâini icoanele Sfinților Români și a celor 16 femei militare ținând pe brațe icoanele Sfintelor Femei Românce a reprezentat un moment cu o profundă încărcătură simbolică și duhovnicească. Despre acest gest, chiriarhul a spus că demonstrează „o emoționantă legătură între sfinții lui Dumnezeu din cer, darurile iubirii lor pentru noi, cei de pe pământ și chemarea lor la o mai multă însușire a dreptei credințe, toate acestea fiind puse în comuniune prin prezența preoților capelani de la București, Craiova, Buzău, Vrancea și Dunărea de Jos”.

În semn de recunoștință, ierarhul de la Dunărea de Jos a primit din partea Forțelor Terestre ale României Distincția „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Ocrotitorul Militarilor Români”.

În prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, a Tuturor Sfinților, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a liturghisit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat semnificația acestei duminici ca o urmare firească a sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh.